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Martes, 06 de octubre de 2026
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Organización Mundial de la Salud

Alerta mundial por muerte de mujer en laboratorio de Siberia que estudia la peste: "Que Rusia dé toda la información necesaria"

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, la doctora Aileen Marty se refirió a la muerte de una mujer que trabaja en un laboratorio que estudia la peste en Siberia, Rusia. Según la epidemióloga de la OMS, se ha informado que es una neumonía que no está identificada: “Honestamente, me da más miedo que sea una muerte por una neumonía que no está identificada, que si fue por peste neumónica”, comentó.

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