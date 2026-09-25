Jannik Sinner se da de baja del Abierto de Pekín por su lesión en la rodilla derecha

El tenista italiano Jannik Sinner, vigente número uno del ranking mundial, hizo oficial este viernes 25 de septiembre su renuncia a disputar el Abierto de China, torneo de categoría ATP 500 programado para arrancar el próximo 30 de septiembre en Pekín.

Las persistentes molestias en la rodilla derecha del jugador de San Cándido han postergado nuevamente su retorno a las pistas, impidiéndole saltar al cuadro principal para defender la corona que conquistó en la edición de 2025.

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​La confirmación llegó a través de un mensaje en vídeo publicado en sus canales oficiales, donde el tenista de 25 años lamentó profundamente perderse el inicio de la gira por el continente asiático, Sinner no disputa un choque oficial desde el pasado 12 de julio, fecha en la que levantó el trofeo de Wimbledon.

“Siento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir. Lo que más echo de menos es el torneo, los aficionados y el ambiente; estaré muy contento de volver el año que viene”, declaró el tenista en su comunicado.

La ausencia en la capital china amplía una inactividad prolongada durante el tramo estival del calendario. Las dolencias articulares ya forzaron la baja previa del líder de la ATP en los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, así como en el Abierto de Estados Unidos.

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A pesar del nuevo ajuste en su planificación deportiva, el jugador italiano figura inscrito en la nómina de participantes del Masters 1000 de Shanghái, evento en el que confía concretar su regreso a la competición de alto nivel si la evolución de la lesión resulta favorable en los próximos días.