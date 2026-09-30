Estados Unidos anuncia nuevo comando para impulsar la guerra autónoma con drones, robots e inteligencia artificial

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este miércoles, 30 de septiembre, la creación del Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), una nueva estructura militar de cuatro estrellas que estará enfocada en ampliar el uso de sistemas autónomos y robóticos en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.

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El anuncio fue realizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante su discurso sobre el estado de la fuerza (State of the Force) en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. De acuerdo con el funcionario, el nuevo comando contará con autoridades similares a las de una rama militar y buscará acelerar el desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías autónomas.

La iniciativa contempla sistemas que incluyen drones, plataformas robóticas, inteligencia artificial y otras capacidades autónomas, con el objetivo de que puedan ser desarrollados y adaptados con mayor rapidez para su utilización en operaciones militares.

Asimismo, Hegseth sostuvo que la velocidad con la que está cambiando la guerra supera actualmente los procesos tradicionales de adquisición y desarrollo tecnológico del Ejército estadounidense. Por ello, el nuevo comando pretende acercar a los militares que operan en el terreno a los ingenieros y empresas encargadas de desarrollar estas tecnologías.

Cabe resaltar que, mientras se establece formalmente AutoWarCom, el Departamento de Guerra pondrá en marcha el denominado Project Agincourt, que estará dirigido inicialmente por Owen West, director de la Defense Innovation Unit, y el suboficial mayor de los Navy SEALs, Max Strasiser.

Este proyecto funcionará como una etapa de transición y buscará probar un modelo de adquisición denominado warfighting acquisition, mediante el cual operadores militares, ingenieros y compañías privadas trabajarán en ciclos de desarrollo más rápidos.

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Según los reportes publicados tras el anuncio, Hegseth prevé que el nuevo comando esté establecido para octubre de 2027. Además, todavía está pendiente la designación del oficial de cuatro estrellas que estará al frente de AutoWarCom.

La creación de esta estructura se suma a otras medidas adoptadas durante 2026 para concentrar los esfuerzos estadounidenses en sistemas no tripulados. En abril, el Comando Sur de Estados Unidos ya había creado una estructura propia dedicada a la guerra autónoma, mientras que, en los últimos meses, el Departamento de Guerra también ha reorganizado la supervisión de sus sistemas no tripulados y autónomos.

Hegseth también señaló a Ucrania como uno de los escenarios que han demostrado la importancia de desarrollar y modificar rápidamente sistemas autónomos frente a los cambios que se producen en el campo de batalla.

La nueva estructura representa así un intento del Pentágono de convertir el desarrollo de drones y sistemas robóticos en una capacidad transversal para las Fuerzas Armadas estadounidenses, con énfasis tanto en plataformas avanzadas como en sistemas autónomos de menor costo y producidos en grandes cantidades.