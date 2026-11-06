El gesto con el que entrenador europeo amenazó con golpear a jugador de la Selección Colombia durante partido de la Europa League

Un partido de la Europa League ha causado revuelo en redes sociales por la forma como un entrenador europeo se dirige hacia un jugador de la Selección Colombia.

Se trata de Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, que increpó de manera vehemente al defensor Juan David Cabal durante el encuentro de la Europa League entre el equipo italiano y el AZ Al Alkmaar de Países Bajos.

Spaletti aprovechó una pausa durante el juego para llamar la atención de Cabal en la línea lateral, cerca del banco de suplentes. La transmisión oficial logró captar el momento en el que el entrenador italiano toma por el brazo a Cabal e incluso hace un gesto con su mano en el que parece amenazar con golpear, dada la euforia del encuentro.

Finalmente, el equipo de Turín logró imponerse por 2 a 1 en calidad de visitante para ubicarse en la quinta posición de la tabla general con 10 puntos.

Las redes sociales reaccionaron a la situación con reacciones divididas. Muchos aficionados justificaron la actitud del entrenador dadas las desatenciones del jugador, mientras otros cuestionaron la actitud del director técnico.

"Insólito que Cabal lleva casi 3 años en la Juve y aún no sabe lo que hace un lateral"; " Spaletti desde la humillación que le hizo al capitán y campeón del mundo Francesco Totti, no merece nada en el fútbol"; " A ese tipo a veces provoca golpearlo", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe resaltar que Cabal hace parte de la renovación de la Selección Colombia en la nueva era tras el Mundial 2026.

Incluso, el zaguero fue convocado en las últimas horas para ser parte del listado de nombres que disputarán la doble fecha FIFA ante Chile el 13 y 17 de noviembre próximos.