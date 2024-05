"Hay mucho dinero en juego, y perder un punto lo puede cambiar todo": la tenista número uno del mundo regaña al público por gritar en Roland Garros

La tenista número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, protagonizó este miércoles el que ha sido considerado como uno de los mejores partidos del año tras vencer a la estadounidense Naomi Osaka, en tres sets, por 7-6, 1-6 y 7-5 en un juego correspondiente a la segunda ronda de Roland Garros.

Después de la victoria, en el acostumbrado discurso que dan los ganadores, la polaca hizo una declaración que no ha pasado inadvertida entre los aficionados.

Swiatek regañó al público que fue a verla porque durante el partido escuchó ruidos que, a su modo de ver, le hizo perder la concentración.

Además, dejó ver un aspecto un poco menos romántico del tenis y es la relevancia que tiene ganar partidos para según se interpreta de sus palabras, más allá de la gloria y los trofeos, ganar dinero.

“Tengo un gran respeto por ustedes y sé que jugamos para ustedes, pero a veces, bajo mucha presión, cuando gritan algo durante el rally, es muy difícil concentrarse”, mencionó Swiatek.

Luego la polaca aclaró que normalmente no habla de esto porque quiere “ser una jugadora que esté siempre en la zona y concentrada”. “Pero esto es grave para nosotros. Estamos luchando toda nuestra vida para ser cada vez mejores. A veces es difícil aceptar eso”, mencionó.

“Hay mucho dinero en juego y perder un punto lo puede cambiar todo. Por favor, chicos, si pueden apóyennos cuando los rallies terminan, pero no durante, sería genial. Espero que todavía les guste porque sé que el público francés puede enmarcar a jugadores que no les gusten para abuchearlos. Pero los amo y siempre me encanta jugar aquí”, afirmó.

Las declaraciones de Iga han provocado reacciones encontradas entre los seguidores. Algunos le dan la razón mientras que otros consideran que no tiene sentido ir a ver un partido de tenis si no se tiene algo de diversión.

Swiatek, tras su apretada victoria ante Naomi Osaka, avanzó a la tercera ronda en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

La número uno del mundo con la victoria mantiene encarrilada su apuesta de obtener un tercer título consecutivo de Roland Garros. La belga Justine Henin, cabe recordar, fue la última mujer en lograr la hazaña entre 2005 y 2007.

Osaka, entre tanto, disputaba apenas su segundo Grand Slam desde que dio a luz a su hija en julio pasado. Estuvo cerca de ganar pues en el tercer set estuvo arriba 5 a 3 pero así es el tenis y se le escapó la victoria.