James Rodríguez se convierte en uno de los presidentes de la Kings League Américas de Gerard Piqué: así se llama su nuevo club

El futbolista colombiano James Rodríguez se unió a la Kings League Américas, la competencia para el continente americano de la liga que fue creada por el español Gerard Piqué después de dejar el fútbol profesional.

“Oficial, James Rodríguez será presidente de la Kings League Américas”, confirmó Tribuna FC, medio mexicano dedicado a informar sobre lo más relevante de Kings y Queens League.

Aunque inicialmente se especulaba sobre su participación como jugador, se ha confirmado que el 10 de la Selección Colombia asumirá el puesto de presidente del equipo Atlético Parceros FC.

Además, se conoció sobre la creación de una cuenta en Instagram de Parceros, una franquicia que se unirá a la Kings League Américas. En dicha cuenta aparecen seguidas las redes de la Kings League oficial y su vertiente en el continente americano.

El la descripción dice: “Cuenta oficial de Atlético Parceros F.C. Presidentes: @jamesrodriguez10 @pelicanger__”

Según se supo, el popular streamer colombiano 'Pelicanger' será el abanderado de las transmisiones y decisiones del club bajo la presidencia de Rodríguez.

En una entrevista con el canal Win Sports, el deportista colombiano ya había dado señales de su posible participación en la competencia.

“De la Kings League me contactó un presidente muy fuerte y dije: 'no estoy interesado'. Si van a sacar la Kings League por estos lados (Colombia) dime y yo mismo me saco un equipo, pero para ir a jugar no”, declaró James en ese entonces.

James no descuidaría su carrera como futbolista profesional gracias a la colaboración con 'Pelicanger', quien apoyaría las gestiones del equipo.

Así las cosas, el cucuteño podrá centrarse en su rendimiento con el Sao Paulo en donde juega actualmente tras un importante receso en su carrera.

Cabe resaltar que la Kings League Américas es la versión para el continente americano del torneo que Piqué inició en Europa y que reta las reglas convencionales del fútbol.