La discusión que habría tenido James Rodríguez y Rafael Santos Borré por el penalti que cobró Luis Díaz contra Ecuador en las eliminatorias

La Selección Colombia no dejó muy contentos a los seguidores en la tercera y cuarta fecha eliminatoria tras igualar primero 2-2 ante Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla, y después 0-0 de visitante frente a Ecuador.

En el partido contra los dirigidos por el español Félix Sánchez, se presentaron dos jugadas que pudieron haberle dado la victoria la ‘tricolor’, la primera fue un penalti que le cometieron a Jhon Arias, pero que Luis Díaz no pudo capitalizar, y la segunda fue un gol anulado al defensor Carlos Cuesta por un fuera de lugar del delantero Rafael Santos Borré.

Sobre la segunda opción no hubo mucha discusión, pues es claro que el ex jugador de River Plate estaba estorbándole al portero Wellington Ramírez, afectando la jugada, pero el penalti sí ha dado mucho de qué hablar, pues analistas y aficionados señalan que la selección tiene mejores cobradores que Díaz.

Pues a siete días de haber conseguido el empate en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el periodista Tito Puccetti dio a conocer lo que habría pasado en el campo de juego en el momento de elegir el pateador del penalti.

De acuerdo con el comunicador, quien hace parte del equipo de Win Sports, el penal lo había pedido Borré para cobrarlo; sin embargo, el capitán del equipo, James Rodríguez, se le acercó para decirle que debía dejárselo a Luis Díaz, quien no había tenido mucha fortuna con el gol; idea que no le gustó mucho al ex Deportivo Cali.

“Hemos podido averiguar que el penalti lo iba a cobrar Santos Borré porque él dijo: ‘Yo lo cobro’. Pero James Rodríguez, en su papel de líder, le dijo a ‘Rafa’ que necesitaban recuperar al goleador ‘Lucho'. Díaz estaba dispuesto, dijo que sí y se lo comió. Cuentan que Santos Borré se enojó muchísimo”, comentó Puccetti.

Todo parece indicar que fue un altercado que se quedó en la cancha, pues lograron traerse un punto de esta visita que en la eliminatoria pasada habría dejado una de las peores humillaciones a la Selección Colombia, pues se vino goleado 6-1 y esto le costó el puesto al entonces entrenador Carlos Queiroz.

La Selección Colombia sigue invicta en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 con un total de seis puntos, ubicándose quinta en la tabla de clasificación y ya piensa en los partidos de noviembre frente a Brasil, el jueves 16, en Barranquilla, y frente a Paraguay en Asunción, el martes 21.