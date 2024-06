“Schumacher era un Dios para todos, a mí me importaba un …”: Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de Fórmula Uno

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya es hasta el momento el mejor automovilista que ha tenido su país con un palmarés de triunfos importantes y, además, por su destacada participación en la Fórmula 1.

Durante gran parte de su carrera, se dijo que el colombiano guardaba una rivalidad con el expiloto alemán Michael Schumacher y su hermano, el también corredor, Ralf Schumacher, con quien compartió equipo en la escudería Williams.

Al respecto, Montoya ha hablado muchas veces y señaló que, si bien no eran los mejores amigos, tampoco eran enemigos, simplemente él siempre los vio como los rivales a vencer.

Sobre Ralf Schumacher, Montoya dijo en el podcast ‘Legeds’ del canal oficial de la Fórmula Uno: “Nosotros casi no hablábamos. Ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”.

“Él era muy rápido. Él competía conmigo por mucho tiempo y era muy molesto, y las cosas que podía hacer con el carro era irreal”, agregó el corredor colombiano.

Sobre el siete veces campeón del mundo, dijo: “El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho”.

“Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba, porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover, entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”, agregó el piloto bogotano.

Recientemente se volvió a referir a la competencia que sostuvo principalmente con Michael Schumacher y dijo que mientras todos los veían casi como un Dios, él lo veía como el rival a vencer.

Así lo dijo en el podcast del Diario As Colombia en el que hablan de automovilismo con la periodista Valentina Peña: “Schumacher era un Dios para todo el mundo y nadie lo tocaba, nadie se metía con él, y mi mensaje para él era ‘a mí me importa un soberano… jopo quién es usted y que ha hecho, yo le voy a ganar, usted me da un poquito de papaya y papaya puesta, papaya partida’”.

“Es que había que aprovechar esos papayazos, yo me acuerdo cuando lo pasé en Brasil, íbamos a la recta y el BM tenía mucho el final de recta, me le estaba acercando, pero estaba todavía estaba lejos, entonces yo decía dentro del carro “que frene temprano, que frene temprano” y frenó temprano y aproveché y me le tiré”, complementó Montoya.

Anteriormente, en este mismo podcast, Juan Pablo Montoya contó que Ferrari, el equipo más fuerte en esa época, le había propuesto sumarse a sus filas, pero él no aceptó debido a que el piloto principal era Michael Schumacher.

“No acepté porque estaba Schumacher ahí, y era estar de segundón de Schumacher… Yo en ese momento cerré la puerta porque estaba en Williams y lo único que quería era ganarle a Ferrari”, aseveró el corredor colombiano.