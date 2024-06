Piloto de la Fórmula 1 salió en defensa de su novia tras recibir ciberacoso: "Esto tiene que parar"

El piloto neerlandés Max Verstappen ha protagonizado los titulares de los diferentes medios en el mundo, y no precisamente por su desempeño en las pistas tras haber ganado el Gran Premio de Canadá, sino por salir en defensa de su novia, Kelly Piquet, quien ha recibido ciberacoso por su relación con el corredor.

Por medio de su cuenta de Instagram, la publicista compartió un carrete de fotos con un importante mensaje para todos aquellos que la han acosado en las distintas redes sociales por su romance con el piloto de Red Bull.

La publicación inicia con el mensaje: “Una nota mía y un amable recordatorio para todos”. La siguiente foto contiene otro texto en el que se lee: “El mundo online puede ser un lugar maravilloso por varias razones, pero muy aterrador cuando se lanzan informaciones erróneas y mentiras”.

Piquet continuó diciendo: “Durante más de tres años, he estado navegando por una ola muy extraña y molesta de acusaciones, rumores, situaciones inventadas, testimonios falsos, capturas de pantalla photoshopeadas, lo que se te ocurra. Todo mientras permanezco en silencio y no hago el juego a estas ridículas afirmaciones”.

La mujer apuntó contra sus detractores, asegurando que “las acusaciones vertidas especialmente en los últimos meses, han adquirido un nuevo nivel de difamación”. “Los que me conocen saben que nunca me pondría en esas situaciones, ni diría ciertas cosas, ni actuaría de esa manera. Estoy lejos de ser perfecta, pero me enorgullezco de mis valores, mi moral y mis modales. Seamos claros”.

Tras sus palabras, Max comentó la publicación diciendo, a todos aquellos que han atacado a su novia y su relación con rumores y suposiciones, que “esto tiene que parar”. “Estas falsas acusaciones de ciertos individuos en Instagram y TikTok son una locura y ridículas al mismo tiempo”.

“El odio no tiene lugar en este mundo. Sabemos lo que es verdad dentro de nuestra familia y somos muy felices juntos. Te quiero”, finalizó el piloto de Red Bull.

Las acusaciones de las que hablan Kelly y Max se deben a que se conocieron cuando el piloto, de 26 años, era menor y ella todavía sostenía un romance con otro corredor.

La pareja se conoció en 2016, cuando Kelly tenía 28 años, nueve más que Verstappen. En ese entonces Piquet era pareja del piloto ruso Daniil Kvyat.

Max, cabe recordar, llegó a su escudería actual en 2015 con tan solo 17 años. Sin embargo, su relación inició en 2020, luego de que ella terminara su romance con el ruso, con quien comparte una hija llamada Penélope.