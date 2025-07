¡Una nueva temporada, una nueva ilusión! Comienza la Liga BetPlay Clausura 2025: así se jugará la primera fecha

Luego de unos días de pausa y preparación, los equipos de la Liga BetPlay vuelven al ruedo en este segundo semestre del año, en el cual los 20 clubes competirán por el título de fin de año.

Una etapa fundamental de la competencia, no solo para aquellos que buscan salir campeones, sino para aquellos que se quieren mantener en su lugar en la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano. La mayoría de las escuadras con novedades dentro de sus nóminas buscarán ser protagonistas durante esta nueva temporada.

Independiente Santa Fe, el actual campeón de la Liga BetPlay, buscará revalidar lo hecho durante el primer semestre del año, en el cual alcanzó la décima estrella en su historia.

Por su parte, Atlético Nacional, América, Millonarios, Junior, Once Caldas, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga buscarán ser protagonistas. Asimismo, tienen claro lo importante que es sumar de a tres tanto para llegar a la final como para ganarse un lugar en los torneos internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Para este inicio de campeonato, 18 de los 20 equipos de la liga ultiman detalles para el inicio de la Liga BetPlay Clausura 2025, que se jugará entre el viernes 11 y el domingo 13 de julio.

Recordemos que, durante la primera fecha, solo se disputarán nueve partidos, esto teniendo en cuenta que el juego entre Millonarios y el Unión Magdalena fue aplazado para el 20 de agosto, debido al mantenimiento que se le está haciendo al césped del estadio El Campín.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

El escenario encargado de recibir el primer juego de esta temporada será el Bello Horizonte Rey Pelé, el cual albergará el encuentro entre Llaneros y el América de Cali. Por un lado, el conjunto de Villavicencio buscará hacer un buen torneo para mantenerse en la primera categoría, mientras que los Escarlatas, quieren pasar el trago amargo sucedido durante los cuadrangulares el semestre anterior.

El juego entre Metenses y los Diablos Rojos será este viernes 11 de julio a partir de las 6:00 p.m. hora Colombia.

Once Caldas y Atlético Nacional complementarán jornada del viernes, encuentro que usted podrá disfrutar por la pantalla de Nuestra Tele Internacional a partir de las 9:10 p.m. ET.

Así se complementa la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II

Sábado 12 de julio de 2025

- Pasto vs. Deportes Tolima | Libertad Departamental | 14:00

- Envigado vs. Fortaleza | Polideportivo Sur | 16:10

- Bucaramanga vs. Chicó | Américo Montanini | 18:20

- Cali vs. Junior | Deportivo Cali | 20:30 p.m. COL / 9:30p.m. ET. Transmite Nuestra Tele Internacional.

Domingo 13 de julio de 2025

Por medio de la pantalla de Nuestra Tele Internacional podrás disfrutar de los tres juegos de la jornada dominical del fútbol colombiano:

- Medellín vs. Alianza | Atanasio Girardot | 15:00 p.m COL / 4:00 p.m. ET

- Pereira vs. Santa Fe | Hernán Ramírez Villegas | 17:15 p.m. COL / 6:15 p.m ET.

- La Equidad vs. Águilas | Metropolitano de Techo | 19:30 p.m. COL / 8:30 p.m. ET.

No importa que te encuentres fuera de Colombia, la señal de Nuestra Tele Internacional le lleva lo mejor del Fútbol Profesional Colombiano.