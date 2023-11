Jugadores de la Vinotinto fueron golpeados al intentar regalar la camisa a los fanáticos en Perú: "Me golpearon dos veces"

La tensión entre los fanáticos de la Vinotinto y las autoridades de Perú se mantuvo mucho antes del juego, que terminó con empate 1 a 1, e incluso horas después.

Se confiscaron banderas a la fanaticada venezolana que esperaba animar a su selección, se desplegó un operativo especial de control migratorio en el estadio, y se cuidó celosamente que no se produjeran enfrentamientos.

Hasta el final del juego solo hubo contratiempos, pero esto cambió cuando varios jugadores del equipo venezolano se acercaron a saludar a los fanáticos más próximos a la cancha.

Cuando intentaron regalar la camisa a sus seguidores la policía intentó detenerlos a la fuerza y se caldearon los ánimos.

Nahuel Ferraresi contó que fue golpeado dos veces en la mano por la Policía Nacional de Perú.

“Terminó el partido, fui a agradecer a la gente de Venezuela, Salo (Salomón) va a dar su camisa fue y yo voy detrás de él, un policía me frena bien, pero otro no sé qué le pasó, sacaron los palos para pegarnos, me llegaron a pegar dos veces. Son cosas que no deberían suceder sabes, es triste, ya pasó, sentimos un ambiente increíble”, dijo Ferraresi.

VEA TAMBIÉN Así fue el impresionante recibimiento de la selección de Venezuela en Lima para enfrentar a Perú por las Eliminatorias o

Aseguró que tanto la Conmebol como las autoridades del equipo Vinotinto están al tanto de la conducta de la policía.

"Vergonzoso", "lamentable".

Los venezolanos reventaron en comentarios al ver la situación y pidieron la actuación de la FIFA ante la conducta demostrada por las autoridades peruanas.

El periodista deportivo Andrés Agulla escribió en su cuenta en X: "Lo de Perú hoy con Venezuela ha sido una vergüenza. Primero con la policía controlando la situación migratoria de los hinchas. Y al final la policía empujando a los jugadores de la Vinotinto. Una vergüenza".

La palabra "Xenofobia" se volvió tendencia en Venezuela por la agresión física de la policía.