La explosiva reacción de Carlos Antonio Vélez al argumento de desistir de los Juegos Panamericanos porque son “demasiado costosos”

La noticia deportiva del momento en Colombia tiene que ver con el anuncio de Panam Sports, la entidad que organiza las justas, de retirarle la sede a Barranquilla que los albergaría en 2027, debido a "incumplimientos” con lo contratado.

Esto ha generado la reacción de los diferentes sectores políticos del país y líderes de opinión, quienes en su mayoría han señalado el hecho de “vergonzoso” y que se está perdiendo una gran oportunidad para el país.

Sin embargo, algunos han visto 'la otra cara de la moneda' de esta perdida y han justificado para bien el que no se hagan estas justas como el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien ha dicho en sus redes sociales que este evento le hubiera costado mucho al país y esos recursos se podrían usar para ayudar a más de un millón de niños en sus prácticas deportivas.

“Hacer los juegos Panamericanos cuesta alrededor de 450 Millones de Dólares, es demasiado costoso para tan poco beneficio que le deja al país ese evento. Con esos casi 2 Billones de pesos podemos garantizarle la práctica deportiva a un millón trescientos mil niños durante 4 años”, aseveró el legislador en su cuenta de X.

Además, aseveró que Colombia no recuperaría la inversión que se tendría que hacer si Barranquilla llega a ser la sede de los juegos: “En los Panamericanos participan alrededor de 7 mil deportistas, más 1500 acompañantes, Colombia no recupera esa inversión de los juegos, es mejor invertirla en nuestra gente; eso genera mayores impactos deportivos, que hacer los juegos. Mientras que un millón trescientos mil niños haciendo deporte, si trae beneficios para el país. Si no se hacen en Colombia y se invierten en la gente es mejor”.

Estas palabras han provocado mucha indignación en la opinión pública, pues lo ven como una excusa a la inoperancia de no haber sostenido la realización de los juegos y uno de los que estalló contra el congresista fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien no se guardó nada en su comentario.

“¿Y no son costosos los gastos faraónicos de los “gobernantes” y eunucos adjuntos en “helicoteros”, paseos semanales a cuanta cumbre chimba hay en el mundo, arriendos de pisos gigantescos sin usufructo posible, contratos para q les inflen la popularidad en las encuestas y algunas cositas más? Con el deporte siempre es lo mismo”, escribió el reconocido periodista deportivo de RCN.

Ocampo le respondió a Vélez manteniéndose en su postura, aseverando que es “incomprensible” gastar tanto dinero en un evento deportivo e insinuó que habría sospechosos movimientos políticos detrás de las justas.

La discusión frente a la pérdida de la sede para los Juegos Panamericanos en 2027 continúa, mientras el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, intenta hacer recular a Panam Sports y que las justas se puedan hacer en Colombia como ya estaba planeado.