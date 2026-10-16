NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Caracas FC

Jugadoras de Caracas FC recibieron visas de entrada a Ecuador para su participación en Libertadores femenina luego de retrasos que impidieron su debut en el torneo

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Copa Libertadores femenina - Foto de referencia: EFE
Copa Libertadores femenina - Foto de referencia: EFE
El conjunto venezolano denunció la víspera que no tenía respuesta de las autoridades ecuatorianas sobre el visado.

El Caracas FC confirmó este jueves su participación en la Copa Libertadores femenina 2026 luego de que su viaje estuviera en duda por el retraso en la entrega de los visados necesarios para ingresar a Ecuador, sede del torneo.

El conjunto venezolano denunció la víspera que no tenía respuesta de las autoridades ecuatorianas sobre el visado.

o

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reprogramó para el viernes el primer partido del equipo capitalino contra el colombiano Independiente de Santa Fe, previsto originalmente para este jueves.

El "equipo femenino sí podrá participar en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026, que se disputa en Ecuador, tras recibir de las autoridades competentes la aprobación y emisión de 24 de las 30 visas solicitadas para su delegación", informó el Caracas en un comunicado.

El club agradeció "el acompañamiento y las gestiones" de la Federación Venezolana.

Todavía cuatro futbolistas siguen a la espera del visado y se integrarán al resto del grupo cuando reciban la aprobación.

o

Tras años de crisis migratoria que ha dispersado por el mundo a unos 8 millones de venezolanos, según cifras de la ONU, decenas de países han aumentado sus requisitos para permitir el ingreso de los ciudadanos de esta nación.

Ecuador exige visa a los venezolanos desde 2019.

Los trámites se complicaron aún más con la ruptura de las relaciones entre Caracas y Quito en 2024.

El Caracas es el único equipo venezolano en la Libertadores femenina 2026, que se juega en Quito del 15 al 31 de octubre.

Temas relacionados:

Caracas FC

Copa Libertadores

Fútbol femenino

Ecuador

Visado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Deportes

Ver más
Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá inusual cambio: el Gran Premio de Baréin se disputará en otro país que no acogía una carrera desde hace 10 años

Gianni Infantino - AFP
FIFA

Gianni Infantino abre la puerta a fondos adicionales para los 211 miembros de FIFA en medio de los cuestionamientos por su gestión

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo revela primera lista de convocados de la Selección Colombia para las fechas FIFA tras el adiós de James Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Protesta en Quebrada de Armo (Portuguesa, Venezuela) por consecutivas fallas eléctricas - Fotos: X
Protesta en Venezuela

Vecinos de Quebrada de Armo, en el estado Portuguesa, cerraron la Troncal 5 en protesta por consecutivas fallas eléctricas

Estados Unidos pacta con Dinamarca y Groenlandia el control militar de la isla ártica-Foto: EFE
Groenlandia

Trump anunció acuerdo que otorga a Estados Unidos "control permanente sobre la seguridad en Groenlandia"

Colapso de vivienda en Pereira - Foto: Alcaldía de Pereira
Terremoto en Colombia

Vivienda afectada por el terremoto colapsó en el centro de Pereira: mujer de 37 años quedó atrapada entre los escombros

Nicolás Maduro - Foto EFE/ FBI - Foto Canva de referencia
FBI

Electrocución, drogas y agresión: FBI revela quiénes fueron los ciudadanos de EE. UU. torturados por el régimen madurista

El Vaticano (AFP)
Vaticano

Película producida por el Vaticano buscará por primera vez en 97 años una nominación a los Premios Oscar

Mario Díaz Balart - Foto AFP
Mario Díaz-Balart

"El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela

Benjamín Rausseo, comediante y político venezolano - Fotos: Instagram
Benjamín Rausseo

"Una batalla más que ganamos; viva Venezuela": Benjamín Rausseo reaparece tras ser hospitalizado por evento cardiovascular

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023