Jugadoras de Caracas FC recibieron visas de entrada a Ecuador para su participación en Libertadores femenina luego de retrasos que impidieron su debut en el torneo

El Caracas FC confirmó este jueves su participación en la Copa Libertadores femenina 2026 luego de que su viaje estuviera en duda por el retraso en la entrega de los visados necesarios para ingresar a Ecuador, sede del torneo.

El conjunto venezolano denunció la víspera que no tenía respuesta de las autoridades ecuatorianas sobre el visado.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reprogramó para el viernes el primer partido del equipo capitalino contra el colombiano Independiente de Santa Fe, previsto originalmente para este jueves.

El "equipo femenino sí podrá participar en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026, que se disputa en Ecuador, tras recibir de las autoridades competentes la aprobación y emisión de 24 de las 30 visas solicitadas para su delegación", informó el Caracas en un comunicado.

El club agradeció "el acompañamiento y las gestiones" de la Federación Venezolana.

Todavía cuatro futbolistas siguen a la espera del visado y se integrarán al resto del grupo cuando reciban la aprobación.

Tras años de crisis migratoria que ha dispersado por el mundo a unos 8 millones de venezolanos, según cifras de la ONU, decenas de países han aumentado sus requisitos para permitir el ingreso de los ciudadanos de esta nación.

Ecuador exige visa a los venezolanos desde 2019.

Los trámites se complicaron aún más con la ruptura de las relaciones entre Caracas y Quito en 2024.

El Caracas es el único equipo venezolano en la Libertadores femenina 2026, que se juega en Quito del 15 al 31 de octubre.