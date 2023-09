La nueva entrenadora de España afirma que no es como su antecesor, Jorge Vilda: "Tengo una personalidad diferente"

Montse Tomé, nueva entrenadora de la selección femenina de España, brindó este lunes una rueda de prensa en la que dio a conocer el listado de las jugadoras convocadas para la Liga de Naciones Femenina en la que España enfrentará a Suecia y Suiza.

Tras su nombramiento, volvió a recordarse un polémico video en el que el destituido entrenador Jorge Vilda aparentemente toca indebidamente a la actual entrenadora cuando fungía como su asistente durante el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia.

El hecho se presentó durante el partido de la final del Mundial ante Inglaterra, donde la selección española se impuso por la mínima diferencia para la obtención de su primer título mundial.

Después del escandaloso beso sin consentimiento de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en redes sociales circuló un video en el que se observa a Vilda tocando los senos de una miembro del cuerpo técnico mientras celebran el único gol marcado ante Inglaterra en la final del Mundial en Sidney.

Se trataba de Montse Tomé, actual entrenadora de la selección española, quien asumió en el cargo tras la destitución de Vilda.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Tomé se refirió a su antecesor y los cinco años trabajando con él.

"He trabajado cinco año con él, pero tengo una personalidad diferente, con mis valores y con mi forma de transmitir el fútbol. Todas las jugadoras me conocen, lo que somos no lo podemos esconder. No tengo ninguna duda de lo que piensan y sienten por mí", aseguró.

"Yo no soy Jorge Vilda, soy una persona diferente", subrayó.

La prensa local también le consultó por su aplauso a Luis Rubiales en el famoso discurso que brindó ante los dirigentes de la federación en el que se denfendió y fue enfático en afirmar que no renunciaría.

"No me sentí bien ese día, tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron. Nos sentamos ahí, no me sentí bien ni me siento parte de eso. Las dos veces que aplaudí fue cuando Rubiales dijo que todos éramos campeonas del mundo y cuando me dice que voy a ejercer como directora técnica. Después de irme a mi casa, cuando sentí tranquilidad de verdad fue cuando lancé el comunicado. ¿Por qué lo hice? Quizá no lo tenía que haber hecho", explicó.