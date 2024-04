Así es la nueva experiencia interactiva de Lionel Messi en Miami, Estados Unidos

Este 25 de abril comenzó la experiencia interactiva de Lionel Messi en Miami (Florida, Estados Unidos). Se trata de un espacio virtual e inmersivo en el que los fanáticos del futbolista argentino conocerán detalles sobre los aspectos de la carrera y vida personal de su ídolo.

En el 'The Messi Experience', los usuarios serán parte de la historia y testigos de la magia en la carrera del argentino, desde sus primeros sueños hasta su incesante búsqueda de la gloria en la Copa Mundial, detallaron los organizadores en su sitio web.

El espacio cuenta con nueve instalaciones temáticas que incluyen juegos digitales y físicos en donde los asistentes podrán aprender los trucos y habilidades del que es considerado, por muchos, como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

La tecnología jugará un papel importante en el sitio debido a que está adecuado con un mapeo de proyección de 360 grados, imágenes 3D, video e inteligencia artificial que se combinan para crear una experiencia inmersiva en la vida y carrera de Messi.

De acuerdo con información suministrada por los organizadores en la página web oficial del sitio, desde este jueves 25 de abril los asistentes podrán disfrutar de la experiencia.

Los horarios son: miércoles y jueves: de 11 a.m. a 8:00 p.m., viernes y sábados: de 10 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 10 a.m. a 8:00 p.m.

Es de mencionar que toda la experiencia durará aproximadamente 75 minutos y la última entrada se venderá 75 minutos antes del cierre de puertas.

“Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto que permite a los fanáticos acercarse a mi viaje dentro y fuera de la cancha. A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia ofrecerá una oportunidad única de revivir los momentos más memorables y sentir las emociones que han marcado mi camino", señaló Leo Messi a los organizadores.