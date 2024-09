La reacción de Cristiano Ronaldo y otros futbolistas al retiro de jugador campeón del mundo y exestrella del Real Madrid

Recientemente se conoció la noticia sobre el retiro de Raphaël Varane del fútbol profesional. El defensa de la Selección de Francia que ganó el Mundial 2018 anunció su decisión a través de sus redes sociales, donde aseguró que “todas las cosas buenas deben llegar a su fin”.

“En mi carrera he asumido muchos desafíos, me he levantado ocasión tras ocasión, se suponía que casi todo era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y sensación de realización que anuncio mi retiro del juego que a todos nos gusta”, escribió en Instagram.

El mensaje del exfutbolista, quien fichó durante la temporada 2011-12 con el Real Madrid, recibió decenas de comentarios de sus colegas y excompañeros de equipo.

Uno de ellos fue el portugués Cristiano Ronaldo que comentó la publicación de Varane con un emotivo mensaje: “¡Una gran carrera y una leyenda del fútbol! Enhorabuena por todo hermano, espero verte pronto”.

Asimismo, otros destacados futbolistas de la escena mundial como Marcelo Vieira, Álvaro Morata y Jadon Sancho se sumaron con mensajes de apoyo hacia su compañero por su decisión.

“Felicidades por tu carrera y lo mejor para el futuro”, escribió Morata. Mientras que Sancho comentó: “Un placer trabajar contigo hermano, un gran mentor, un amigo y sobre todo un gran humano! ¡Disfruta de tu nuevo viaje Rapha!”.

Por su parte, el brasileño Vieira agradeció al exfutbolista y lo despidió con la frase: “Leyenda”.

Varane, de 31 años, se lesionó el pasado 11 de agosto a los 20 minutos de juego de su debut con la camiseta del Como, el equipo que entrena el español Cesc Fàbregas, en la derrota contra la Sampdoria en la Copa de Italia.

Según dijo en su mensaje de despedida se ha caído y se ha levantado mil veces, pero “esta vez es el momento de parar y colgar las botas”.

Es de subrayar que desde entonces no sólo no volvió a jugar, sino que ni siquiera su nombre figura en la lista de futbolistas del Como para disputar el campeonato italiano.

Tras debutar siendo adolescente con el Lens en la Ligue 1, a los 18 años firmó con el Real Madrid, donde conquistó todos los títulos posibles, entre ellos cuatro Ligas y tres 'Champions'.

Posteriormente dejó el club merengue para descubrir la Premier League, fichando por el Manchester United.

A nivel nacional, debutó en 2013 con la Selección de Francia y conquistó el Mundial de Rusia-2018, antes de anunciar su retirada como internacional luego de la derrota contra Argentina en la final mundialista de Qatar-2022.