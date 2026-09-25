Las grandes ligas de Europa ejercen presión a Infantino y exigen una reforma profunda de la FIFA

La presión a Gianni Infantino incrementó este viernes luego de que la Premier League, la Bundesliga, LaLiga y la Serie A uniesen sus voces para exigir una reforma profunda de la FIFA, en medio de la crisis por la que pasa el organismo y de cara a las siguientes elecciones presidenciales.

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Las cuatro principales ligas europeas han cuestionado de manera pública el modelo de gobierno de la FIFA y reclamaron una estructura más transparente, objetiva, proporcional e inclusiva. En un comunicado de todas, aseguraron que los problemas recientes no se pueden resolver exclusivamente con cambios de procedimiento y pidieron modificaciones de fondo para la forma en que se toman las decisiones.

Uno de los principales reclamos es la creación de un organismo permanente en el interior de la FIFA que incluya representantes de las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores, tanto del fútbol masculino como femenino. La intención es que los sectores afectados por las decisiones puedan tener una participación real en su elaboración.

Las ligas igualmente solicitaron que la FIFA publique con anticipación los fundamentos de sus decisiones más importantes y que exista una separación clara entre las funciones regulatorias y las actividades comerciales del organismo. Según el comunicado, la concentración de poderes regulatorios, comerciales y políticos en una sola oficina crea un problema de gobernanza.

El pronunciamiento aparece después de la controversia que se generó por FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba una estructura comercial para gestionar derechos de los torneos de la FIFA y permitir la entrada de inversión privada. La iniciativa finalizó siendo retirada luego de la oposición de diferentes sectores del fútbol internacional.

La disputa demás tiene relación con el calendario cada vez más cargado de partidos. Las grandes ligas europeas aun tienen desde hace años diferencias con FIFA por la expansión de competiciones internacionales, incluyendo el Mundial de Clubes, al pensar que estos cambios tienen consecuencias directas en las temporadas domésticas y la carga de partidos de los futbolistas.

Otro punto que se ha mencionado por las ligas es la necesidad de garantizar que los asuntos disciplinarios se queden aislados de cualquier interferencia política. El reclamo aparece tras la controversia alrededor del caso del norteamericano Folarin Balogun, suspensión que fue aplazada para dejarle jugar un partido del Mundial contra Bélgica.

Infantino informó esta semana su disposición a impulsar una revisión externa e independiente de la gobernanza de FIFA, así como también de consultas con sus 211 federaciones miembro. No obstante, varias organizaciones consideran insuficiente esa propuesta y reclaman una revisión más amplia.

La elección presidencial de FIFA se prevé para marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El plazo para presentar candidaturas tiene como fecha de vencimiento el 18 de noviembre y, de momento, Infantino es el único candidato que declaró de manera pública su intención de competir nuevamente por el mandato.