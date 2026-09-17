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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Kylian Mbappé

Polémica por gesto de jugadores del Real Madrid con camiseta de Ceuta: Kylian Mbappé se pronunció

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappe, jugador de Francia / FOTO: EFE
Kylian Mbappe, jugador de Francia / FOTO: EFE
El futbolista francés y sus compañeros Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté se encuentran en el centro de la polémica tras llevar parcialmente una camiseta en apoyo a Ceuta antes de su victoria por 3-2 sobre el Elche el martes.

La decisión de Kylian Mbappé de llevar parcialmente una camiseta en apoyo a la gente de Ceuta ha generado una intensa polémica en España.

El futbolista francés y sus compañeros Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté se encuentran en el centro de la polémica tras llevar parcialmente una camiseta en apoyo a Ceuta antes de su victoria por 3-2 sobre el Elche el martes.

Los tres dejaron la camiseta remangada a la altura del pecho, impidiendo la lectura completa de la frase "Todos somos 'caballas'" (como se conoce a los habitantes de Ceuta).

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Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales y llegaron al Congreso de los Diputados en Madrid, a menos de un año de las elecciones generales en las que el tema de la migración es uno de los ejes centrales.

La portavoz del Partido Popular (derecha) en el Congreso, Ester Muñoz, declaró sentir "vergüenza indirecta" al ver el gesto de los jugadores, mientras que José María Figaredo, diputado del partido ultraderechista Vox, opinó que "los españoles tienen todo el derecho a indignarse por tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles".

El grupo radical de ultras del Real Madrid Sur, asociado a la ultraderecha y con acceso prohibido al Santiago Bernabéu, calificó la actitud de los atletas de "inaceptable" y exigió una "disculpa pública".

El caso de Ceuta sigue siendo un tema central en los debates en España desde que la llegada masiva de migrantes a finales de julio desencadenó una crisis sin precedentes en la pequeña ciudad autónoma, así como fuertes tensiones diplomáticas en el seno de la Unión Europea.

Decenas de personas han muerto intentando llegar al enclave, principalmente por mar, según informes de las autoridades españolas y marroquíes. Aunque la mayoría regresó rápidamente a Marruecos, miles permanecieron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando.

Ante la polémica, Mbappé explicó su decisión al diario deportivo AS el miércoles. "Lo primero que quiero decir es que ofrezco mi total solidaridad a Ceuta y a todas las víctimas, porque, antes que jugador, soy un ser humano", aseguró el delantero francés.

"También quise tener un gesto y pensar en todos los inmigrantes que perdieron la vida y que también se encuentran en condiciones difíciles", dijo, indicando que no quería "priorizar el sufrimiento".

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