Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich sorprende al revelar su interés de alternar el fútbol con otro deporte profesional: "Podría combinar ambas cosas"

El delantero aseguró que siente un gusto especial por el fútbol americano de la NFL y estaría en sus planes poder combinar ambos deportes al tiempo.

Se trata del atacante inglés Harry Kane, uno de los goleadores más importantes del fútbol europeo. Kane aseguró que podría alternar ambos deportes, incluso si llega a jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Kane aseguró a periodistas, según The New York Times, que en un futuro se decidiría por incursionar en el fútbol americano de la NFL al tiempo que jugaba fútbol. “Es algo que intentaré analizar con más detenimiento”, dijo Kane.

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“Todo depende de lo que suceda en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de mi motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que el golf, digámoslo así”, aseguró.

En ese sentido, su objetivo sería recaer en algún club de la MLS antes del fin de su carrera para poder tener acción en ambos deportes, según reveló.

"Quizás si llego a la MLS en el futuro o a algún otro equipo, podría ser posible combinar ambas cosas, con las temporadas", dijo.

"Pero lo tengo en mente porque ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo el tiempo que pueda", subrayó.

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Kane, además, mostró un gusto especial por convertirse en pateador de la NFL. “Yo lanzo penaltis y la presión y la técnica son muy similares”, resaltó. “Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de ese deporte que de cualquier otro. Pero como sé, con todos los deportes de élite, cuando lo ves por televisión, la gente hace que parezca fácil y piensas que es posible, pero no siempre es así”, señaló.