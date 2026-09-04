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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Vuelta a España

Ciclista Enric Mas advierte de los riesgos de competir bajo el calor extremo en La Vuelta a España: “sería peligroso salir”

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El pelotón ciclista durante la 13ª etapa de La Vuelta a España-Foto: EFE
El pelotón ciclista durante la 13ª etapa de La Vuelta a España-Foto: EFE
El líder de la clasificación general señaló que las extremas condiciones térmicas podrían obligar a los corredores a tomar medidas ante la próxima etapa.

El ciclista español Enric Mas del Movistar Team, actual líder de la Vuelta a España, hizo un llamado a la precaución debido a las altas temperaturas registradas durante las últimas etapas, advirtiendo que los corredores deberían evaluar acciones conjuntas si las condiciones térmicas continúan intensificando.

Al término de la jornada en Loja, el maillot rojo de la carrera destacó que el sofocante calor experimentado en la ruta llegó a comprometer la dinámica del pelotón.

Además, enfatizó la necesidad de priorizar la integridad física de los deportistas frente a un panorama climático de alto riesgo para el esfuerzo de alta competencia.

“Ha sido un día con calor extremo. En algunos momentos ha sido extraño porque cuando íbamos lanzados notamos el calor a pesar del aire. Si hace más calor tendrá que haber una reunión de corredores porque sería peligroso salir” manifestó el jefe de las filas de Movistar Team.

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Con la mirada en la montaña, la estrategia de la escuadra se enfoca en mantener la ventaja en la clasificación general, más recordó las dificultades pasadas en la exigente rampa de La Pandera, escenario donde en ediciones anteriores libró batallas directas frente al ataque de sus rivales de clasificación general.

El corredor español señaló al esloveno como su principal amenaza para el título, valorando su capacidad de respuesta y desestimando que los contratiempos físicos recientes afecten el rendimiento del multicampeón.

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El plan del Movistar pasa por mantener la solidez defensiva durante el fin de semana de alta montaña para conservar el maillot rojo en el paso de la caravana ciclística hacia Granada.

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