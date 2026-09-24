NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Lionel Scaloni

Scaloni pone en duda su futuro en la Selección Argentina previo a la despedida de Lionel Messi

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
El entrenador campeón del mundo confirmó que mantendrá reuniones clave con el presidente de la AFA.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, manifestó este jueves 24 de septiembre sus intenciones de mantenerse al frente del banquillo nacional, aunque supedita su continuidad a los diálogos que sostendrá en las próximas horas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Las declaraciones del estratega se dieron en el marco de la concentración del plantel en el predio de Ezeiza, donde el equipo prepara una serie de compromisos internacionales en territorio sudamericano.

o

Durante la atención a los medios de comunicación, Scaloni enfatizó que, pese a sus intenciones personales de liderar el proyecto deportivo, existen múltiples variables administrativas y logísticas que deben concertarse con la dirigencia institucional.

El análisis del cuerpo técnico se produce tras un periodo de reflexión posterior a la final de la Copa del Mundo 2026 disputada a mediados de año, instancia en la que el cuadro sudamericano cayó por la mínima diferencia ante la selección de España.

“Con respecto a lo mío no hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días. Hay ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente. Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida; puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera”, afirmó el seleccionador Lionel Scaloni.

La gira de amistosos de la escuadra argentina contempla compromisos frente a los combinados de Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último programado para el 6 de octubre y señalado como la despedida oficial de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro internacional efectuado el pasado 31 de agosto.

o

El desenlace de las conversaciones entre Scaloni y la cúpula de la AFA definirá la estabilidad del proceso técnico que llevó a Argentina a la cima del fútbol global. La resolución de los aspectos contractuales resultará determinante para estructurar el recambio generacional del plantel.

Temas relacionados:

Lionel Scaloni

Leo Messi

Despedida

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Los movimientos de Delcy Rodríguez, antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU - Fot: EFE
Regimen chavista

“Delcy demostró que le hablaba a 'Narniazuela', o sea a un país que no existe”: Américo de Grazia sobre intervención de la jefe chavista en la ONU

Declaración sobre organizaciones terroristas extranjeras de la región - Foto: EFE/Canva
Estados Unidos

EE. UU. designa 24 carteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras

Alex Saab y Daniel Ortega | Fotos: EFE
Álex Saab

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

"Irán tiene mucho miedo de atacar Israel": Alberto Spektorowski tras discurso de Netanyahu en la ONU

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Francisco Santos

“Mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”: Pacho Santos

Más de Deportes

Ver más
Alexander Zverev, tenista (AFP)
US Open

El insólito momento en la final del US Open: Zverev no se dio cuenta que había ganado y quería seguir jugando

David de Ornelas, futbolista - Fotos: Pexels / X
Serie A

Equipo de primera división del fútbol de Italia busca fichar a extremo venezolano de 18 años en la recta final del mercado de traspasos

Messi y Gianni Infantino | Foto: AFP
Lionel Messi

El mensaje de Gianni Infantino a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Gracias por cada recuerdo inolvidable"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El comandante guerrillero disidente de las FARC, conocido como Calarcá - AFP
Calarcá

Se acaban entre ellos: cabecillas del ELN habrían ordenado asesinato de testaferro de Calarcá

Los volvieron a multar: Apple fue sancionado por vender celulares sin cargador en Brasil
iPhone

Así es el nuevo iPhone plegable que presentó Apple junto a una nueva generación de dispositivos que incluye el iPhone 18 Pro

Alexander Zverev, tenista (AFP)
US Open

El insólito momento en la final del US Open: Zverev no se dio cuenta que había ganado y quería seguir jugando

Fotografía de un computador con el logo de OpenAI-Foto: EFE
ChatGPT-6 Astra

“¿Debemos impresionarnos o asustarnos?”: OpenAI lanza Astra, la “IA más inteligente del mundo” y genera debate por sus capacidades

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Colectivos del régimen venezolano / Campamento frente a la Embajada de EE. UU. de los familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Colectivos

Familiares de presos políticos denuncian presencia de colectivos en adyacencias del campamento frente a la Embajada de EE. UU.

David de Ornelas, futbolista - Fotos: Pexels / X
Serie A

Equipo de primera división del fútbol de Italia busca fichar a extremo venezolano de 18 años en la recta final del mercado de traspasos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023