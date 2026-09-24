Scaloni pone en duda su futuro en la Selección Argentina previo a la despedida de Lionel Messi

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, manifestó este jueves 24 de septiembre sus intenciones de mantenerse al frente del banquillo nacional, aunque supedita su continuidad a los diálogos que sostendrá en las próximas horas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Las declaraciones del estratega se dieron en el marco de la concentración del plantel en el predio de Ezeiza, donde el equipo prepara una serie de compromisos internacionales en territorio sudamericano.

VEA TAMBIÉN Selección Argentina realizará un partido amistoso para ayudar a los afectados por inundaciones en Bahía Blanca o

Durante la atención a los medios de comunicación, Scaloni enfatizó que, pese a sus intenciones personales de liderar el proyecto deportivo, existen múltiples variables administrativas y logísticas que deben concertarse con la dirigencia institucional.

El análisis del cuerpo técnico se produce tras un periodo de reflexión posterior a la final de la Copa del Mundo 2026 disputada a mediados de año, instancia en la que el cuadro sudamericano cayó por la mínima diferencia ante la selección de España.

“Con respecto a lo mío no hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días. Hay ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente. Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida; puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera”, afirmó el seleccionador Lionel Scaloni.

La gira de amistosos de la escuadra argentina contempla compromisos frente a los combinados de Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último programado para el 6 de octubre y señalado como la despedida oficial de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro internacional efectuado el pasado 31 de agosto.

VEA TAMBIÉN Esta es la camiseta que Messi llevará en su partido de despedida de la Selección Argentina o

​El desenlace de las conversaciones entre Scaloni y la cúpula de la AFA definirá la estabilidad del proceso técnico que llevó a Argentina a la cima del fútbol global. La resolución de los aspectos contractuales resultará determinante para estructurar el recambio generacional del plantel.