Lluvia de críticas a Piqué por sus declaraciones sobre el futuro del fútbol: “Durante 90 minutos no es tan emocionante”

El exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué se encuentra en el ojo del huracán tras la reciente reflexión que hizo durante una entrevista sobre el futuro del fútbol y cómo este deporte ha dejado de ser emocionante.

El exdefensor del club catalán señaló durante una entrevista con el medio The Times que una de las razones por las que decidió crear su campeonato de fútbol, Kings League, fue porque se dio cuenta de que sus hijos, Milan y Sasha, se aburrían a los 10 minutos de empezar un partido.

“Una de las razones por las que creamos la Kings League fue ver a mis hijos mirando un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos y tabletas viendo otras cosas al mismo tiempo”, expresó.

Piqué señaló que para él el fútbol es entretenimiento, pero que por esta misma razón no compite únicamente con otros deportes.

“Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante”, expresó el exdefensor del FC Barcelona durante su entrevista.

El español, de 37 años, también reveló que ve partidos del club al que perteneció la mayor parte de su vida, el Barça, pero confesó que realmente no se queda observando los 90 minutos de juego, sino que solo ve 30 o 40 minutos.

“Es una tendencia, está sucediendo. Es imparable y hay que adaptarse. Tal vez no haya empates, ¿por qué no? En béisbol y baloncesto no hay empates. Vas a un partido y termina en empate y la sensación es: ‘¿Quién ganó?’. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es difícil de entender para la nueva generación”, acotó.

Esto porque reveló que un día “me puse estos lentes de realidad virtual. Me los puse y estaba en pijama en casa, a punto de acostarme, y vi un partido completo de la NBA, desde dentro de la cancha. Allí estoy. Todos los años estos productos mejoran”.

“Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”, puntualizó.

El exdeportista comentó también que el futuro del fútbol será que los clubes les paguen a los hinchas para ir a ver los partidos, esto porque la experiencia de quedarse en casa en mucho mejor que ir al estadio.

“Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio”, aseveró.

Ante su crítica miles de usuarios ha emitido varios comentarios en los que consideran que, no solo está equivocado, sino que es el claro ejemplo de “jugar un deporte y no entenderlo del todo”.

“Piqué podría fácilmente ser el futbolista más infumable de la historia”, “Otro ejemplo de que haber estado en un ambiente futbolero no te quita lo tarado o te da conocimiento para opinar con tanta autoridad sobre ello”, “Tantos años como futbolista y no ha entendido nada lo que es una afición”, “Dijo mucho y dijo nada a la vez”, “¿Este fue el que pensó que la Kings League le iba a hacer competencia al fútbol?” y “Por cosas como esta, el fútbol español se cae a pedazos”, son algunos de los comentarios.

Piqué también conversó con The Times sobre otros temas como la estadía de Xavi como entrenador del Barcelona, la vida fuera del fútbol y lo que tuvo que aguantar en la selección de España por ser catalán.