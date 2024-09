Los dardos de Luis Enrique contra Dembélé tras no incluirlo en el equipo del PSG que enfrentará al Arsenal en la Champions: “significa que no está preparado”

Una nueva polémica afecta al plantel del París Saint-Germain (PSG), equipo dirigido por Luis Enrique, quien estaría teniendo una fuerte disputa con una de las máximas estrellas del club.

El camerino del PSG estaría viendo enfrentamientos entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé, quien no hace parte del plantel que enfrentará al Arsenal en la segunda jornada de la Champions League.

Según los medios franceses L’Equipe y RMC Sports, confirmado más tarde por Le Parisien, la exclusión de Dembélé se habría dado por una fuerte discusión que sostuvo con el técnico español.

El exjugador del Barcelona tuvo un altercado verbal con Luis Enrique tras el encuentro contra el Rennes tras ser destituido por Ibrahim Mbaye en el minuto en la victoria 3-1 de los Parisinos en la jornada 6 de la Liegue 1.

Ante esta situación de tensión, Luis Enrique fue cuestionado sobre el futbolista durante la rueda de prensa que dio previó al encuentro contra los ‘Gunners’ de este martes en la Champions League.

En la rueda de prensa, el español explicó la razón por la que Dembélé no hará parte del equipo del siguiente partido, expresando que: “Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo y significa para mí que no está preparado, significa que necesitamos en una semana tan importante que todos los jugadores estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas no hay ningún problema, mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo”.

“Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles. Ayer yo tuve que tomar una decisión difícil, pero que considero que es la mejor para el equipo sin ninguna duda, sin ninguna duda la volvería a hacer 100 veces más. Eso no significa que la situación sea irrevocable o irreversible”, añadió.

El exentrenador del Barcelona comentó durante la rueda de prensa que él firmó en el París Saint-Germain la temporada pasada para hacer un equipo, por lo que “voy a hacer un equipo hasta el último día que yo esté en el París. Un equipo que tenga identidad, valiente, atrevido, que juegue al fútbol o lo intente, que vaya a ganar todos los partidos”.

“Me han contratado para hacer un equipo, lo voy a hacer. Y en ese equipo está Ousmane Dembélé, por si alguno tiene duras”, puntualizó.

Luis Enrique se refirió a los problemas internos que puede estar teniendo el PSG, algo a lo que aseguró que no es un problema entre los jugadores y entrenador, sino más bien un problema “entre el entrenador y sus obligaciones dentro del equipo, nada más”.

El entrenador del PSG dio por finalizado el tema diciendo: “parece que nunca hemos perdido con Ousmane Dembélé. Perdimos en: Newcastle, en Milán, en Dortmund, en casa contra el Barça. Ay qué miedo eh”.

Ante las palabras del entrenador, varios seguidores en redes han comentado que no se limita a la hora de hablar sobre su labor en el PSG y el plantel, así como también es de los técnicos más “polémicos”.

“Le encantan las ruedas de prensa”, “Sigue tirándole dardos”, “Un entrenador en condiciones”, “Me encanta este tío”, “Que grande es”, “Este si no es nada políticamente correcto”, “Parece que le odia”, “Luego estamos la gente normal que le parece ridículo”, son algunos de los comentarios.