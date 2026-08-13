Luto en el mundo del boxeo: exboxeador Prichard Colón muere a los 33 años tras lesión cerebral sufrida en una pelea

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves a los 33 años después de que pasara más de una década tras sufrir una grave lesión cerebral en una pelea profesional que hizo marcar el resto de su vida. La muerte se confirmó por su padre y antiguo entrenador, Richard Colón, en redes sociales.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo”, escribió Richard Colón al anunciar el fallecimiento de su hijo, según ESPN.

Colón solo tenía 23 años al momento de enfrentar al boxeador de los Estados Unidos, Terrel Williams el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia. El combate finalizó en el noveno round y con este, el último de su carrera profesional.

En el transcurso de la pelea, Colón recibió varios golpes en la parte de atrás de la cabeza, más conocidos como “golpes de conejo”. El combate fue marcado por la controversia y luego de esto, el puertorriqueño empezó a presentar síntomas que evidenciaban la gravedad de lo ocurrido.

Colón fue trasladado a un hospital, lugar donde fue diagnosticado con una hemorragia cerebral y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Permaneció 221 días en coma, según The Ring.

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Las consecuencias de la lesión fueron permanentes. Colón se quedó con graves daños neurológicos y también necesito de atención constante durante los siguientes años. Su historia se ha vuelto en uno de los casos más recordados del boxeo reciente justamente por el impacto que tuvo la pelea sobre la vida de un boxeador que en ese entonces, se le consideraba como una de las promesas del deporte.

Previo al combate contra Williams, Colón poseía un récord profesional de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y aun no contaba con alguna derrota. La pelea de 2015 fue siendo la única caída de su carrera y ultima que disputaría.

Su familia estuvo a su lado durante años y también, estuvo al cuidado del exboxeador a la vez que enfrentaba las secuelas de la lesión. El padre de Colón de igual forma había usado las redes sociales para dejar ver parte del proceso por el que pasó su hijo.

La noticia de su muerte generó reacciones dentro del mundo del boxeo. Organizaciones como la Organización Mundial de Boxeo (WBO) mostraron sus condolencias y resaltaron la fortaleza que tuvo Colón en los años que vinieron luego de la lesión.