La FIFA prepara una reestructuración de su negocio tras el Mundial 2026: buscan miles de millones en inversión privada

La FIFA anunció este martes una histórica propuesta para reestructurar su modelo de negocio, la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial de su propiedad con la que busca captar inversión privada en inyectar más de 10.000 millones de dólares en el desarrollo del fútbol global en los próximos años.

​El plan, pendiente de la aprobación de sus 211 asociaciones miembro, contempla vender participaciones minoritarias (sin control de gestión) a inversores estratégicos a largo plazo. De concretarse, la FIFA prevé recaudar hasta 4.200 millones de dólares a finales de 2026 sobre una valoración inicial de la filial de 20.000 millones de dólares.

“Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una estructura en la que el área comercial del fútbol opere como una empresa especializada, y donde sus beneficios se repartan de forma más amplia y equitativa”, sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Si se aprueba la iniciativa, la FIFA fortalecerá esta nueva filial con los derechos comerciales de transmisión, patrocinios, venta de entradas y licencias de todos sus torneos. Estos incluyen los torneos masculinos, femeninos y juveniles.

VEA TAMBIÉN FIFA estudia vender participaciones del Mundial a inversionistas privados: esta sería la razón detrás del millonario plan o

Se otorgarán 20 millones de dólares extraordinarios a cada federación para proyectos especiales del programa FIFA Fast-Forward, y aumentará la asignación regular por país pasará de 8 millones actuales a 20 millones con proyección de subir a 22 millones para (2031-2034) y 24 millones (2035-2038).

El organismo internacional enfatizó que FFE operará estrictamente en la esfera comercial y que la FIFA mantendrá el control exclusivo sobre la gobernanza del fútbol, la organización de las competiciones, el calendario internacional y la toma de decisiones reglamentarias.

​Para la ejecución de esta operación financiera, la FIFA contrató al banco de inversión J.P. Morgan y a la consultora Open Economics, mientras que el grupo de capital permanente Thrive Eternal perfila como el principal líder del consorcio de inversores minoritarios.