Estados Unidos impone medida para sus ciudadanos provenientes de la República Democrática del Congo: deberán esperar 21 días en otro país por el ébola

Estados Unidos impuso este miércoles una orden de "prohibición de embarque" para ciudadanos estadounidenses que hayan viajado a la República Democrática del Congo, como parte de un esfuerzo para impedir la propagación del ébola.

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La orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, impedirá a los pasajeros abordar vuelos comerciales con destino a Estados Unidos, a menos que la persona haya pasado 21 días fuera del país centroafricano que atraviesa un mortífero brote del virus.

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses y que han estado en el país centroafricano ya tenían prohibido viajar a Estados Unidos.

La República Democrática del Congo (RDC) ha registrado más de 2.000 casos de ébola, incluidas 754 muertes, en un brote que se propaga rápidamente, informaron las autoridades sanitarias congoleñas este miércoles.

La epidemia se extiende a un ritmo "sin precedentes y en nuevas zonas", advirtió la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado difundido el miércoles, en el que abogó por reforzar urgentemente "la respuesta médica".

"En menos de cinco semanas, el número de casos confirmados se ha triplicado" y "el número de muertes se ha quintuplicado", añadió.

"Ya ha superado la mitad del número de casos registrados durante la epidemia de Ébola de 2018-2020 en la RDC, que duró casi dos años", recordó la organización.

El martes, el director de operaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chikwe Ihekweazu, avisó que el 80% de los nuevos casos no figuran en las listas de contactos conocidos y provienen de "cadenas de transmisión desconocidas".

Según él, muchos de estos casos son de personas que han fallecido antes de poder acudir a un centro de salud.

La cantidad de casos de Bundibugyo, la variante del virus que se propaga, en la RDC podría ser entre dos y cuatro veces superior a las estimaciones oficiales, indicó el martes la OMS.

Más de 2.000 casos han sido confirmados en 5 provincias de la RDC, incluidos 754 fallecimientos, según el último saldo de las autoridades sanitarias congoleñas publicado el miércoles.

Actualmente no existen vacunas ni tratamiento para esta variante, pero el martes comenzó el primer ensayo clínico para evaluar la eficacia de un antiviral, anunció la OMS.