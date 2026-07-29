Nueva ausencia de Clara Chía en evento al que fue Piqué con sus hijos vuelve a desatar rumores sobre acuerdo con Shakira: este sería el pacto

El exfutbolista español Gerard Piqué continúa compartiendo tiempo con sus hijos Milan y Sasha en España, en esta oportunidad visitando PortAventura World.

En varias imágenes que rondan las redes sociales, se observa al también empresario ingresando al parque temático junto a sus dos hijos y, nuevamente, sin su pareja sentimental, Clara Chía.

Esta es la segunda vez en la que se hace notoria la ausencia de Chía. Pues Mientras España celebraba su segundo título mundial, las miradas se dividieron entre el césped y las gradas, donde el exfutbolista disfrutaba del partido únicamente acompañado por sus hijos.

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Piqué, pieza fundamental del primer triunfo mundialista español en 2010, no quiso perderse esta nueva gesta deportiva. Las cámaras captaron al empresario en actitud relajada junto a sus hijos, pero la pregunta que inundó las redacciones internacionales fue inmediata: ¿dónde estaba Clara Chía?

Según diversas fuentes, la pareja del exdefensor del Barcelona sí se encontraba en Estados Unidos. Medios especializados confirmaron que la joven catalana había sido fotografiada junto a Piqué a la salida de un exclusivo restaurante en Los Ángeles y en Nueva York, días antes de la final.o

Su ausencia en uno de los eventos deportivos más importantes del año alimentó inmediatamente las especulaciones.

Fuentes cercanas a la expareja sugieren que la ausencia de Clara Chía no fue casual, sino que respondería a un supuesto pacto verbal entre Shakira y Piqué.

Este acuerdo tendría como objetivo proteger la estabilidad emocional de Milan y Sasha, evitando situaciones que pudieran generar tensiones mediáticas innecesarias en momentos públicos clave.

Se presume que este convenio, aunque no plasmado legalmente en el documento de separación, estipula que las nuevas parejas de ambos deben mantenerse en un segundo plano durante eventos donde los menores estén presentes públicamente.

Bajo esta premisa, Clara Chía habría optado por dar un paso atrás para permitir que Piqué disfrutara del partido con sus hijos, evitando la presión mediática que generaría una fotografía junto a los niños mientras Shakira brillaba sobre el escenario.

Esta estrategia de "perfil bajo" también se aplicaría en otros ámbitos. Según reportes, Clara evita aparecer junto a Piqué en eventos profesionales, separando deliberadamente lo laboral de lo personal para minimizar la exposición mediática y respetar los términos del supuesto acuerdo.

Entretanto, la cantante colombiana Shakira ha llamado la atención de sus seguidores tras aparecer en una imagen junto a su expareja sentimental, Antonio de la Rúa.

La fotografía, compartida en redes sociales por el empresario turístico George Nader durante un encuentro informal en Miches, República Dominicana, muestra a Shakira y a Antonio de la Rúa sonrientes y en un ambiente relajado. En la imagen también aparecen George Nader y Tonino Mebarak, hermano y colaborador cercano de la artista.

Este reencuentro, que ha sorprendido a muchos, llega más de quince años después del fin de su relación sentimental, la cual se prolongó durante una década y tuvo un importante impacto tanto en el ámbito personal como en el profesional.