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Viernes, 24 de julio de 2026
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Cancillería de Perú

El régimen de Venezuela anuncia el inicio de un proceso para restablecer relaciones bilaterales con Perú

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú - Foto de stock de Canva
Relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú - Foto de stock de Canva
El canciller del régimen venezolano, Yván Gil informó que ambas naciones acordaron una reanudación “integral y progresiva”.

El Gobierno de la República del Perú y el régimen de Venezuela acordaron iniciar un proceso progresivo para la reanudación integral de sus relaciones bilaterales, según dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, a través de sus redes sociales.

​De acuerdo con la publicación oficial, ambas naciones buscan restablecer los canales diplomáticos y de cooperación tras periodos de alta tensión política y distanciamiento diplomático en los últimos años.

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​"Los gobiernos de Perú y de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales", señala el comunicado difundido por el canciller venezolano.

El anuncio marca un punto de giro en la agenda diplomática regional y en el manejo de temas clave de la relación bilateral, entre los cuales destacan la atención a la comunidad migrante venezolana radicada en territorio peruano, los intercambios comerciales y la representación consular en ambas capitales.

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​Hasta el momento, no se han detallado los plazos ni los primeros pasos concretos respecto al retorno de embajadores o la reapertura formal de sedes consulares, a la espera de un pronunciamiento o ratificación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

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