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Lionel Messi

Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario: ¿cuándo volverá a jugar con Inter Miami?

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
El futbolista rosarino tomó un vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale. Viajó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, regresó este miércoles a Estados Unidos después de permanecer tres días en Rosario, donde acompañó a su familia tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El futbolista rosarino tomó un vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale. Viajó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos.

Durante su estadía en Argentina, Messi permaneció en su residencia de Funes y mantuvo un perfil reservado lejos de los medios.

Luego de conocerse el sábado la muerte de su padre, a los 68 años, familiares y allegados participaron el domingo de una ceremonia íntima en el cementerio privado El Prado, en Pérez, bajo un estricto operativo de seguridad destinado a preservar la privacidad de la familia.

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Messi había arribado a Rosario el sábado por la noche, procedente de Fort Lauderdale. Tras reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, acompañó a sus seres queridos durante la despedida realizada el domingo.

Una vez concluida la ceremonia, el delantero regresó a su casa de Funes, donde decidió permanecer junto a su familia y mantenerse alejado de la exposición pública durante sus primeros días de duelo.

Por el momento, la presencia del argentino como titular no está confirmada. El cuerpo técnico de Guillermo Hoyos le dio libertad para que sea el propio Messi quien determine cuándo considera oportuno regresar a las canchas.

En caso de no disputar minutos en el torneo continental, se espera que el capitán acompañe a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.

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