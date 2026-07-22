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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Nicolás Maduro Guerra

"Jamás pierde la ternura y dignidad": el cínico mensaje del hijo de Maduro en el que menciona a Cilia Flores

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra - Foto EFE
Nicolás Maduro Guerra - Foto EFE
Más temprano el hijo del dictador había publicado un video en el que calificó la captura de Maduro Moros y de Flores como un “secuestro”.

Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro y reconocido como ‘Nicolasito’, publicó un cínico mensaje este miércoles cuando en Estados Unidos su padre y Cilia Flores comparecían por tercera vez ante un juez luego de la captura lograda por fuerzas norteamericanas en las operaciones del pasado 3 de enero sobre Caracas.

“Nos encontramos con el corazón abierto, en un abrazo de solidaridad con el presidente, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. En cada mirada, en cada pancarta y en cada mano levantada, late el alma de una Patria que lucha y que, a pesar de las dificultades, jamás pierde la ternura ni la dignidad”, publicó en X de forma irónica y desconociendo la represión que durante años ejerció su padre en Venezuela.

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Nicolasito cerró su mensaje con una arenga, vacía a los ojos de muchos. “¡Solo el pueblo salva al pueblo, y solo el amor sostiene la esperanza!”, dijo.

Más temprano el hijo del dictador había publicado un video en el que calificó la captura de Maduro Moros y de Flores como un “secuestro”.

“Han sido 200 días de no abrazar a mi papá y de no escuchar a Cilia en persona. De no poder estrecharle la mano. 200 días de un secuestro que ha sido muy duro para mi familia”, dijo en video el hijo del dictador.

La tercera audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York se vivió este miércoles luego de que el juez fijara fecha del inicio del juicio para junio de 2027.

Maduro se presentó en la Corte de Manhattan vestido con un uniforme caqui, al igual que su esposa Cilia Flores.

La audiencia duró apenas 13 minutos. En ella según pudo registrar NTN24 se les vio a Maduro Moros y Flores más delgados que en su última comparecencia. La esposa del dictador tomó nota todo el tiempo mientras que la excabeza del régimen venezolano se mostró con signos de resignación e incluso se tomó unos segundos para saludar al público.

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A Maduro se le vio “comentando con los abogados y sonriendo” e incluso hablando con ellos luego de que se decretara el final de la audiencia.

El abogado y defensor de derechos humanos venezolano, Nizar El Fakih, aseguró que el 17 de noviembre de 2026 será una fecha clave.

"El juez quiere confrontarlos a ambos en la sala para escuchar sus argumentos orales y tomar la decisión allí o a las pocas horas, y eso será el 17 de noviembre de 2026. Lo que quiere evitar la defensa es hablar de las pruebas porque esos elementos contendrían información de mucha sensibilidad que expondría el expediente", declaró.

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