Concierto 'Unidos por Venezuela' se celebrará en Miami con el fin de recaudar fondos para ayudar a los afectados por los terremotos en el país suramericano

El próximo domingo 16 de agosto se celebrará en el Kaseya Center de Miami el concierto 'Unidos por Venezuela'.

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Este espectáculo buscará recaudar fondos para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de la costa venezolana tras el devastador 'doblete sísmico'.

El cartel está encabezado por artistas como: Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Free Cover.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los expertos afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.