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Viernes, 31 de julio de 2026
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Argentina

Milei envía al Congreso reforma del Banco Central: busca limitar el financiamiento al Estado

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
El proyecto reescribe el rol del organismo, endurece su independencia, limita la asistencia al Tesoro y cambia el régimen de utilidades y reservas.

El gobierno del presidente Javier Milei ha presentado este viernes ante el Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), iniciativa que quiere fortalecer la independencia de la entidad, restringir casi por completo el financiamiento al Estado y volver a definir su función principal como garantía de la estabilidad monetaria.

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La propuesta dictamina que la misión primordial del Banco Central se centrará en preservar el valor de la moneda, dejando de lado los objetivos múltiples interpuestos en la reforma de 2012 , que traerían consigo el impulso al empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Según el Ejecutivo, limitar al mandato en un único objetivo dejaría una política monetaria más clara y eficiente.

Uno de los principales cambios apunta a restringir la asistencia financiera al sector público. El proyecto quita la posibilidad de ofrecer adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe al Banco Central dar préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. De paso, también impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario, sin embargo, deja la posibilidad de operar con bonos en el mercado secundario para fines de política monetaria y estabilidad financiera.

La iniciativa de igual forma busca reforzar la autonomía del organismo. Entre los cambios propuestos se encuentra incluida la exclusión de la participación del ministro de Economía en las reuniones del directorio y el establecimiento de un mecanismo que exige más para remover al presidente ya los directores del Banco Central. Su destitución requeriría la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios.

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El proyecto modifica el régimen de distribución de servicios públicos. Ahora en adelante, solo podrán transferirse al Tesoro ganancias hechas y líquidas, quitando aquellas que provengan de diferencias cambiarias o de la revalorización del oro. Por otro lado, la iniciativa sigue abierta con la posibilidad de girar utilidades al Estado, esto siempre que pueda haber un compromiso formal de destinarlas se hagan cargo netamente al pago de deuda pública.

Otro aspecto de la reforma es el saneamiento del balance del Banco Central. El Gobierno pone sobre la mesa un esquema transitorio para disminuir el peso de las Letras Intransferibles y otros activos que tengan relación con el financiamiento histórico del Tesoro. A la vez que esas obligaciones permanezcan en el saldo de la entidad, los resultados por valoración tendrán que usarse para cancelar esos pasivos.

El proyecto también incorpora la protección legal de las reservas internacionales frente a embargos, amplía las herramientas operativas del Banco Central y habilita nuevas formas de financiamiento con organismos multilaterales, otros bancos centrales y entidades financieras internacionales.

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