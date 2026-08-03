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Escándalo: la inteligencia española advirtió de la invasión a Ceuta y el gobierno no hizo nada

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El Centro Nacional de Inteligencia de España alertó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la invasión migratoria que ocurrió en Ceuta e inexplicablemente el gobierno español no se preparó para esta catástrofe. Mientras 70.000 inmigrantes ilegales estaban invadiendo a España, el ministro Marlaska se encontraba reunido con la embajadora de Marruecos en Madrid.

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