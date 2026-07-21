“Esperamos trabajar de la mano con los Estados Unidos”: José Manuel Restrepo tras reunión con Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respondió a una publicación realizada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras una reunión que se llevó a cabo en Washington.

En su mensaje, resaltó las expectativas que tiene frente a la colaboración entre Estados Unidos y Colombia durante el Gobierno entrante.

“Las alianzas más sólidas se construyen sobre valores compartidos, confianza mutua y un propósito común. Eso es precisamente lo que reflejaron nuestras conversaciones con usted y su equipo en Washington”, afirmó.

Asimismo, indicó que ve como un eje fundamental el potencial de la libertad económica para transformar vidas.

“Colombia está lista para liderar con responsabilidad, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las oportunidades y demostrar que la libertad económica y el Estado de derecho pueden transformar vidas”, indicó.

VEA TAMBIÉN Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos o

Del mismo modo, el vicepresidente electo aseguró que espera trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos y mantener un compromiso con la libertad y la democracia para construir un futuro más fuerte.

“Esperamos trabajar de la mano con los Estados Unidos y con @TesoroDeEstadosUnidos para aprovechar esta oportunidad histórica. Como dos naciones unidas por nuestro compromiso con la libertad y la democracia, tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de construir un futuro más fuerte, más próspero y más seguro para las Américas”, afirmó.

Cabe resaltar que esta reunión se da días después de que José Manuel Restrepo se reuniera con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien, según el mismo vicepresidente, se reafirmó el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas y la exploración de nuevas oportunidades de comercio e inversión.