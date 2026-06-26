Muslera fue quien tomó la decisión de no jugar el segundo tiempo tras el error que le costó la eliminación a Uruguay del Mundial

Un verdadero caos se vive al interior de Uruguay y tras la eliminación de la celeste en primera ronda del mundial se comenzaron a ver todas las problemáticas que tenía la selección.

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Durante el partido contra España, donde se jugaban el todo por el todo para clasificar, los ‘Charrúas’ no solo no lo consiguieron, sino que durante el partido se vio el quiebre que hay entre jugadores y el entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien nunca encontró el equipo en el Mundial.

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El veterano Fernando Muslera, que lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, realizó una atajada deficiente que devino en el gol de la eliminación y fue sustituido para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Sin embargo, Bielsa dijo a DirectTV que la decisión que Muslera no saliera a jugar el complemento ante España, tras cometer un error que permitió el gol del triunfo de la Roja 1-0 que eliminó a Uruguay del Mundial, no fue de él, sino del propio portero.

La decisión de la salida de Muslera "no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera", dijo el entrenador argentino, minutos después de terminar el duelo en Guadalajara.

"Teníamos un potencial que me tocó gestionarlo, no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcionado a la calidad de sus jugadores", resumió.

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Cabe recordar que Fernando Muslera, de 40 años y quien ataja en Estudiantes de la Plata en Argentina, nunca fue el arquero de Uruguay en la era Bielsa para la eliminatoria mundialista, siempre fue Sergio Rochet; sin embargo, lo convocó para este mundial, le dio la titularidad y el veterano arquero no valoró esto, pues en los tres partidos se vio comprometido en algún gol.

Otro problema que se pudo ver en este partido fue cuando Bielsa decidió sustituir a Federico Valverde, uno de los mayores referentes de la selección, al minuto 57 del partido por Fede Viñas. El jugador del Real Madrid ni quiera vio a su técnico a los ojos y se fue enojado al banco.