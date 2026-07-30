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Jueves, 30 de julio de 2026
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Inteligencia Artificial

¿La IA viene por su empleo? Estos son los trabajos con mayor riesgo de desaparecer

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Inteligencia Artificial - Foto Canva
Inteligencia Artificial - Foto Canva
Un análisis acerca del impacto de la inteligencia artificial advierte que las profesiones con tareas repetitivas van a ser las más vulnerables, a la vez que los empleos que requieren creatividad, empatía y juicio humano continuarán siendo los más duraderos.

La expansión de la inteligencia artificial (IA) está cambiando el mercado profesional a un ritmo rápido y constante.

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Se vuelve a establecer una de las grandes preguntas de la era tecnológica: ¿qué profesiones corren mayor riesgo de ser reemplazadas?
Según un análisis publicado por The Times of India, los empleos que se centran en tareas repetitivas, predecibles y administrativas estarán siendo los más expuestos a la automatización, así como aquellos que dependen de la creatividad, la inteligencia emocional y la toma de decisiones aún tendrán una mayor protección frente al avance de la IA.

Entre las ocupaciones que se ven como de mayor riesgo figuran los cajeros, teleoperadores, digitadores de datos, asistentes administrativos y personal de atención al cliente, ya que una gran parte de sus funciones suelen ser hechas por sistemas de inteligencia artificial y automatización.

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Profesiones como médicos, enfermeros, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y otros empleos que tienen que ver con interacción humana se ven como menos vulnerables.

Pese a que la IA puede convertirse en una herramienta de apoyo para estos sectores, aun no puede usar habilidades como el criterio profesional, la empatía o el contacto directo con los seres humanos.

Los expertos de igual forma advierten que la inteligencia artificial no acabará justamente todos los empleos, cambiará la forma en que se desarrollan.

En varios casos, la tecnología cumplirá tareas rutinarias para que los trabajadores se puedan centrar en actividades de mayor valor en cuanto a creatividad y estrategia.

Justamente un reciente informe de Goldman Sachs, el cual ha sido citado por distintos medios internacionales, especula que la IA generativa podría reemplazar entre 8% y 12% de los empleos no agrícolas en algunos mercados. No obstante, también complementará la mitad de los puestos que existen, impulsando nuevas habilidades y funciones.

Especialistas están coincidiendo con que la mejor estrategia para enfrentar la revolución tecnológica es la capacitación constante y el aprendizaje de herramientas basadas en inteligencia artificial.

El desafío no va ser únicamente evitar que un empleo deje de existir, sino adaptarse a nuevas exigencias del mercado laboral.

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