El piloto colombiano David Alonso llegará a la élite del motociclismo tras fichar por Honda para el MotoGP en 2027

El deporte colombiano escribe una página dorada en la historia de la velocidad. Honda Racing Corporation (HRC), hizo oficial la contratación del piloto David Alonso, de 20 años, quien competirá en la categoría reina del motociclismo mundial a partir del próximo año.

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El anuncio posiciona al campeón mundial de Moto3 como la ficha clave dentro de la reconstrucción del fabricante japonés, marca que ostenta el récord histórico de títulos pero que busca frenar el dominio reciente de rivales europeos como Ducati y Aprilia.

​"Hoy se cumple un sueño de niño", celebró Alonso a través de sus redes sociales tras confirmarse la vinculación con la escudería nipona mediante un contrato de varios años.

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Aún se desconoce si Alonso debuta directamente en la estructura de fábrica (Honda HRC) o el equipo satélite (LCR Honda). Sin embargo, la marca confirmó que su primeros test se pondrá a prueba a finales de este año después del Gran Premio de Valencia.

Ascenso meteórico

A sus 20 años, la carrera de Alonso es calificada por la crítica internacional como una de las más contundentes en las categorías de formación:

30 podios y 20 victorias: acumula entre Moto3 y Moto2.

Campeón de Moto3 en 2024: rompiendo récord de victorias en una sola temporada.

Consolidación en Moto2: actualmente, el CFMoto Aspar Team, ha sumado triunfos destacados como el GP de Países Bajos en Assen.

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Con la incorporación de David Alonso y el reciente fichaje del francés Fabio Quartararo, Honda ratifica su ambicioso plan para recuperar la hegemonía en el deporte a motor a partir de 2027.