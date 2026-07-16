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Jueves, 16 de julio de 2026
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Comunicado de la FVF tras los terremotos en Venezuela: "De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Símbolo de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto: EFE
Símbolo de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto: EFE
A través de un comunicado compartido en X (Twitter), la FVF reiteró su profunda solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas por los recientes acontecimientos.

Este jueves, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que retomará de manera gradual su agenda deportiva.

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La institución había suspendido temporalmente sus eventos debido a la emergencia provocada por el doblete sísmico que golpeó varias zonas del país.

A través de un comunicado compartido en X (Twitter), la FVF reiteró su profunda solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas por los recientes acontecimientos.

“De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas, conscientes de que el fútbol también representa un espacio de encuentro, esperanza y crecimiento para nuestros niños, jóvenes futbolistas y toda la familia del fútbol”, se lee en la circular.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

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Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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