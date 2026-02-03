"La gente no se debe ofender de esa forma": mánager de Magallanes responde a cuestionamientos por motivar a sus jugadores con la expresión 'somos el hampa'

Tras la obtención del título de la LVBP 2025-2026, el actual mánager de los Navegantes del Magallanes, Yadier Molina, protagonizó una polémica.

Luego de que la ‘nave turca’ se clasificara a la gran final, Molina en un intento de motivar a sus jugadores, usó la expresión ‘somos el hampa’.

Tal pronunciamiento hizo que algunos fanáticos llevaran a los estadios de la final carteles con la mencionada frase escrita. De hecho, un jugador, en medio de la celebración por el título, portó una camiseta en la que se leía ese enunciado, algo que no caló muy bien en muchos de los seguidores de la ‘pelota criolla’.

En redes sociales, por ejemplo, usuarios criticaron a Molina. “Yo creo que no lo hizo con esa intención, pero no es bueno decir las cosas tan a la ligera, hay muchos niños siguiendo a Magallanes”, dijo un internauta en Instagram.

“Que mal y que marginal, por eso estamos como estamos, a ese señor que es de Puerto Rico le deberían decir que eso lo dicen los malandros acá en Venezuela”, expresó otro internauta en Instagram.

Para apaciguar el asunto, en sus declaraciones posteriores, el estratega defendió su postura indicando que se trata de un término de confianza dentro del equipo y que "la gente no se debe ofender de esa forma" por una expresión interna.

Además, Molina, recientemente galardonado como Mánager del Año, ha enfatizado que su enfoque está en el terreno de juego.

Dejo saber que no es fácil rescatar a un equipo desde el último lugar hasta el campeonato. Por ello, le resta importancia a las ofensas o críticas externas sobre sus formas de expresión o decisiones tácticas.

Los Navegantes del Magallanes ganaron la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al imponer todo su poderío en su visita al Alfonso ‘Chico’ Carrasquel (14-6) ante Caribes de Anzoátegui en el sexto encuentro de la serie definitoria de la 'pelota venezolana'.

Así las cosas, la ‘nave turca’, a quien "daban por muerta" tras permanecer varias jornadas en zona de eliminación tanto en la ronda regular como en el Round Robin, materializó su título número catorce de la LVBP.

Los comandados por Molina lograron el campeonato de la Copa 80 Aniversario de la LVBP, tras consagrarse el pasado 2 de febrero de 2026.