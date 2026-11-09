Magallanes resucitó y busca repetir la hazaña de la temporada pasada: así marcha la ronda regular de la LVBP
Los Navegantes del Magallanes atraviesan su mejor momento en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de completar una semana sin derrotas y extender a ocho su cadena de victorias.
Estos resultados le permitieron al Magallanes salir del último puesto de la clasificación, después de un complicado comienzo de campaña en el que llegaron a registrar una marca de 3-11.
El repunte del conjunto valenciano ha estado acompañado por la incorporación de nuevos peloteros y una notable mejoría.
Al cierre de la cuarta semana de la ronda regular, Caribes de Anzoátegui continúan como líderes de la clasificación, con 15 victorias y seis derrotas en 21 compromisos.
El equipo oriental cuenta con una ventaja de tres juegos sobre los Cardenales de Lara, que ocupan el segundo lugar con marca de 11 triunfos y ocho reveses.
Los Leones del Caracas se ubican en la tercera casilla con 12 triunfos y 10 reveses, a 3.5 juegos de la cima.
Mientras tanto, Tigres de Aragua y Bravos de Margarita comparten el cuarto lugar, ambos con balance de 11 victorias y 11 derrotas.
En la parte baja de la tabla aparecen Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, igualados con 11 triunfos y 13 derrotas.
Las Águilas del Zulia ocupan el último puesto con siete victorias y 17 derrotas. La 'novena rapaz' se encuentra a 9.5 juegos del liderato.
La temporada 2026-2027 de la LVBP comenzó el 12 de octubre y cuenta con la participación de ocho equipos que compiten por los cupos a la postemporada y el campeonato de la pelota criolla.