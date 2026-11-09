Magallanes resucitó y busca repetir la hazaña de la temporada pasada: así marcha la ronda regular de la LVBP

Los Navegantes del Magallanes atraviesan su mejor momento en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de completar una semana sin derrotas y extender a ocho su cadena de victorias.

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Estos resultados le permitieron al Magallanes salir del último puesto de la clasificación, después de un complicado comienzo de campaña en el que llegaron a registrar una marca de 3-11.

El repunte del conjunto valenciano ha estado acompañado por la incorporación de nuevos peloteros y una notable mejoría.

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Al cierre de la cuarta semana de la ronda regular, Caribes de Anzoátegui continúan como líderes de la clasificación, con 15 victorias y seis derrotas en 21 compromisos.

El equipo oriental cuenta con una ventaja de tres juegos sobre los Cardenales de Lara, que ocupan el segundo lugar con marca de 11 triunfos y ocho reveses.

Los Leones del Caracas se ubican en la tercera casilla con 12 triunfos y 10 reveses, a 3.5 juegos de la cima.

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Mientras tanto, Tigres de Aragua y Bravos de Margarita comparten el cuarto lugar, ambos con balance de 11 victorias y 11 derrotas.

En la parte baja de la tabla aparecen Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, igualados con 11 triunfos y 13 derrotas.

Las Águilas del Zulia ocupan el último puesto con siete victorias y 17 derrotas. La 'novena rapaz' se encuentra a 9.5 juegos del liderato.

La temporada 2026-2027 de la LVBP comenzó el 12 de octubre y cuenta con la participación de ocho equipos que compiten por los cupos a la postemporada y el campeonato de la pelota criolla.