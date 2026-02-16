¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez?

El equipo de béisbol venezolano Navegantes del Magallanes se sumergió en las aguas de la polémica por celebrar su título de la Serie de las Américas junto a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Tras consagrarse campeón del mencionado evento deportivo luego vencer a los Caimanes de Barranquilla con una remontada histórica el pasado viernes 13 de febrero, los ‘filibusteros’ festejaron con Rodríguez, algo que cayó bastante mal en la mayoría de la fanaticada del equipo carabobeño.

Rodríguez, cómplice de la dictadura venezolana, recibió a los jugadores y directiva de la ‘novena’ también campeona de la LVBP temporada 2025/2026 en un acto oficial realizado en el Palacio de Miraflores el 14 de febrero.

Durante el encuentro Rodríguez, portando el uniforme de los ‘bucaneros’, calificó la victoria de Magallanes sobre Barranquilla como la "remontada del siglo".

El acto incluyó la entrega de reconocimientos en el Salón Simón Bolívar, donde los atletas compartieron fotos y 'selfies' con Rodríguez.

Ante esto, miles de fanáticos de la pelota criolla se lanzaron a comentar en diferentes redes sociales.

“Toda mi vida he sido del Magallanes, pero sin duda me siento decepcionado. Luego de una temporada épica, salen con esto”, expresó un usuario de Instagram.

“Hasta hoy soy del Magallanes, lo que hicieron con las manos, lo destruyeron con los pies, no se puede estar apoyando dictaduras”, indicó otra usuaria de Instagram.

“Siempre lo supe, por eso estoy orgulloso de no ser de ese equipo, que vivan los Leones del Caracas”, agregó otro internauta.

En cuanto al choque entre Navegantes y Caimanes, el equipo venezolano logró darle la vuelta a un marcador adverso de 9-2 en el octavo inning, tras anotar 7 carreras en ese episodio para terminar ganando 10 por 9 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Durante el torneo, Magallanes también había superado a los Caimanes en la fase de grupos con un marcador de 11-5 el pasado 10 de febrero.