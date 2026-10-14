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Yadier Molina, mánager de Magallanes, solidario con el pueblo guairense en la apertura de la LVBP

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Yadier Molina, mánager de los Navegantes del Magallanes / Personas realizan vigilia por las víctimas de los terremotos en Venezuela - Fotos: X / EFE
Yadier Molina, mánager de los Navegantes del Magallanes / Personas realizan vigilia por las víctimas de los terremotos en Venezuela - Fotos: X / EFE
Molina ha sido uno de los extranjeros que más ha acompañado el dolor de los venezolanos por cuenta de los devastadores terremotos.

Yadier Molina, mánager de los Navegantes del Magallanes, mostró profundo respeto al pueblo guairense, mermado por el doblete sísmico en Venezuela.

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Al ser abordado sobre ese tema en el juego inaugural de la LVBP, el boricua sostuvo: "Claro que sí, vamos pa' esa".

Molina ha sido uno de los extranjeros que más ha acompañado el dolor de los venezolanos por cuenta de los devastadores terremotos.

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En el partido Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, jugadores, staff, leyendas del béisbol venezolano, periodistas y el público presente hicieron un minuto de silencio por las víctimas del doblete sísmico registrado el pasado 24 de noviembre.

Ese emotivo instante marcó el inicio de la pelota criolla tras la tragedia que enlutó al país suramericano.

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De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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