No ha empezado la eliminatoria mundialista y la Selección de Ecuador ya tiene puntos menos en la tabla clasificatoria

Comienzan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá con los partidos Paraguay vs. Perú, Colombia vs. Venezuela, Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile y Brasil vs. Bolivia; pero uno de estos equipos ya debe tres puntos sin que ruede la pelota.

Se trata de la Selección de Ecuador que empieza esta eliminatoria con tres puntos menos luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) los sancionara por el caso del jugador Byron Castillo, quien fue acusado por Chile de tener nacionalidad colombiana y haberse presentado documentos falsos sobre su origen.

Cabe recordar que este escándalo por poco le cuesta el puesto a Ecuador en el Mundial de Catar 2022; sin embargo, la decisión del TAS fue sancionarlos en la eliminatoria con la pérdida de 3 puntos.

Ecuador deberá reacomodarse rápido, pues, sin empezar la eliminatoria, ya es última con menos 3 puntos, algo que no es usual.

Así que deberá vencer a Argentina de visitante y cuadrar con una victoria como local ante Uruguay en la jornada del 12 de septiembre.

Para este mundial ya no clasificarán solo 32 selecciones, sino 48, por lo que a todas las confederaciones se les incrementaron los cupos para más equipos clasificados y Conmebol tiene seis cupos directos y un repechaje, dos más que en las ediciones pasadas.