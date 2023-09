El futbolista colombiano que vale más que toda la Selección de Venezuela a la que enfrentará en la primera jornada de las eliminatorias

Este jueves 7 de septiembre se dará inicio a las eliminatorias mundialistas suramericanas para conseguir cupo en el próximo mundial de fútbol que se llevará a cabo en 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz 'mató dos pájaros de un solo tiro' aprovechando el cumpleaños de su pareja para proponerle matrimonio o

La primera fecha del clasificatorio de Conmebol comenzará con los partidos: Paraguay vs. Perú, Colombia vs. Venezuela, Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile y Brasil vs. Bolivia.

Uno de los partidos más interesantes de esta primera jornada es el de Colombia frente a Venezuela debido a la historia que siempre ha conectado a estos dos países; de hecho, este juego es considerado un clásico.

De acuerdo con el portal de cifras Transfermarkt, la plantilla cafetera es más costosa que la venezolana; es más, un solo jugador de la ‘tricolor’ está mejor valorado que todos los convocados a la ‘vinotinto’.

Se trata de Luis Díaz, el guajiro que juega en el Liverpool inglés. Según el portal mencionado el valor en el mercado del colombiano es de 75 millones de euros y la sumatoria de los precios de los jugadores venezolanos suman 46,2 millones de euros.

VEA TAMBIÉN Amor por la camiseta: presidente de la AFA revela todo lo que hizo Lionel Messi por jugar con la selección argentina o

Transfermarkt también muestra que los futbolistas venezolanos más costosos son: Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Yeferson Soteldo (Santos FC) y Yangel Herrera (Girona), valorados en 5 millones de euros cada uno, un valor que suma 15 millones y que es superado por al menos cuatro jugadores colombianos: Luis Sinisterra (22millones), Jefferson Lerma (20), Wilmar Barrios (18) y Dávinson Sánchez (15).

Colombia no solo está mejor valorado, sino que el historial de enfrentamientos también le favorece, los dirigidos por Néstor Lorenzo han jugado un total de 41 partidos oficiales frente a la ‘Vinotinto’ con un saldo de 19 triunfos para la ‘tricolor’, siete para su rival y 15 empates.

Esta es la estadística con la que ambas selecciones saltarán al gramado del estadio Metropolitano de Barranquilla a la 6:00 p.m. (hora Colombia) para comenzar el camino rumbo hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Cabe recordar que, para esta edición del certamen, ya no clasificarán solo 32 selecciones, sino 48, por lo que a todas las confederaciones se les incrementaron los cupos para más equipos clasificados y Conmebol tiene seis cupos directos y un repechaje, dos más que en las ediciones pasadas.