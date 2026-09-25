Orangys Jiménez deja el nombre de Venezuela en alto: se consagró campeona de los 100 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La atleta venezolana Orangys Jiménez conquistó la medalla de oro en los 100 metros planos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con un tiempo registrado de 11,39 segundos, la deportista tuvo una destacada actuación en la prueba, con una rápida salida y una sólida aceleración.

En video quedó evidenciado el momento en que Jiménez mostró toda su potencia durante los últimos metros para asegurar la presea dorada.

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Con esta actuación, la venezolana sumó un nuevo logro a su participación en la cita deportiva suramericana.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se celebran en la provincia de Santa Fe, Argentina, del 12 al 26 de septiembre.

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Los Juegos Suramericanos (también conocidos como Juegos Odesur) son el evento multideportivo más importante de América del Sur, celebrados cada cuatro años bajo la organización de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuentan con un programa de 43 deportes y 60 disciplinas en total.