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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Régimen de Irán

El régimen de Irán amenaza con golpear bases de EE. UU. si continúan ataques contra sus petroleros; Washington respondió atacando importante isla

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán - Foto EFE
Medios locales iraníes informaron recientemente que se escucharon varias explosiones en la isla de Jarg, situada en el Golfo y desde donde se exporta la mayor parte del petróleo del país..

El jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas del régimen de Irán, Alí Abdolahi, advirtió este martes que Teherán golpeará las bases de Estados Unidos en Oriente Medio si continúan los ataques contra los petroleros iraníes.

"El ejército agresor de Estados Unidos ha emitido una advertencia de evacuación a los petroleros iraníes con la intención de atacarlos, por lo que anuncio que cualquier ataque contra los petroleros iraníes dará lugar a que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ataquen las bases estadounidenses en la región", declaró Abdolahi, según la televisión estatal.

Medios locales iraníes informaron recientemente que se escucharon varias explosiones en la isla de Jarg, situada en el Golfo y desde donde se exporta la mayor parte del petróleo del país.

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La prensa local también informó que se escucharon dos explosiones en ciudad portuaria de Jask, en el sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

En medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán, Washington impuso este martes sanciones a "todas las aerolíneas iraníes" que aún no sufrían este tipo de medidas, como parte del aumento de su presión económica sobre Irán en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a "36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita".

Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

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"Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní", declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

 

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