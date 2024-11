Para el técnico de la Vinotinto, Fernando 'Bocha' Batista, el juego contra Brasil por las eliminatorias es el partido para “dar el golpe en la mesa”

Este jueves 14 y viernes 15 de noviembre se disputará la jornada 11 de las eliminatorias suramericanas rumbo al mundial de Norteamérica 2026 con los partidos Venezuela vs. Brasil, Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia el jueves; para el viernes jugarán Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Chile.

Sobre el juego entre La Vinotino y la ‘verdeamarela’, el técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, en una entrevista con DirecTV, expresó que este encuentro "es un partido para dar el golpe en la mesa y demostrar para qué estamos".

"El año pasado estábamos muy dulces, pero iba a haber momentos en que se mueve la balsa", dijo el DT de Venezuela, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, al referirse a los resultados adversos de su equipo en las últimas fechas.

Venezuela encadena seis presentaciones sin ganar en la clasificatoria mundialista, aunque hizo a la vez una meritoria Copa América, en la que acabó la primera fase con pleno de tres triunfos y alcanzó los cuartos de final.

El entrenador deberá cumplir una fecha de suspensión y se espera que su asistente Leandro Cufré ocupe su lugar en el banquillo.

Por otro lado, Brasil, que vuelve a contar con Vinicius Jr, espera confirmar su despertar en la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, cuando enfrente a una Venezuela que promete rebeldía en casa.

Jefferson Savarino es una de las principales bazas ofensivas de la Vinotinto, mucho más cuando Yeferson Soteldo será baja por acumulación de tarjetas amarillas.

Savarino se cruzará en este encuentro con Igor Jesus y Luiz Henrique, compañeros suyos en el Botafogo líder del Brasileirao y finalista de la Copa Libertadores, un trofeo que este equipo se jugará el 30 de noviembre contra el Atlético Mineiro en la final en Buenos Aires.

El partido comenzará a las 17H00 locales (21H00 GMT), con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.