Pese a que James Rodríguez fue el MVP del empate del Rayo Vallecano, hay algo que no le gusta al técnico del equipo español

Luego de tres encuentros en los que James Rodríguez había sido suplente y había entrado en dos de ellos a jugar los últimos minutos, este sábado en colombiano recibió la confianza del técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, de estar desde el inicio del partido y respondió con buen fútbol.

El partido entre Rayo Vallecano y Leganés terminó igualado 1-1 y en los más de 60 minutos que jugó James antes de ser sustituido, demostró calidad en el juego del equipo lo que le valió ser nombrado el MVP del partido.

Pese a su buena actuación, el técnico, Íñigo Pérez no se mostró muy a gusto en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre la decisión de incluir al capitán de la Selección Colombia en el once inicial de este sábado.

"Cuando dices ‘por fin’, que hoy me lo han dicho muchas veces, parece que todos dan por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo, pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias", mencionó.

"Entiendo la jerarquía y las situaciones. James está siendo ejemplar entrenando y tenemos entre todos que ayudarlo. No es bueno para él ni para el Rayo. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos", añadió Pérez.

Así pues, el entrenador del Rayo Vallecano deja ver que James Rodríguez no será titular en todos los partidos necesariamente, sino de acuerdo a las ambiciones de cada partido que enfrente el equipo; el próximo partido del Rayo será contra el Real Valladolid de visitante y se espera que James sea titular por el nivel mostrado, aunque todo está en manos de lo que quiera el técnico para ese juego.