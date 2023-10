Polémica en el tenis: deportista francés protagonizó un partido “sospechoso” en el Challenger de Málaga

El tenista francés Benoit Paire, de 34 años, se encuentra acaparando los principales titulares de los diferentes medios en el mundo por su “lamentable” y polémico partido lleno de jugadas controversiales y el anunció de su retiro.

Durante la primera ronda del Challenger de Málaga, cuando se encontraba disputando un partido contra el tenista español Pedro Martínez en el Inacua Centro Raqueta, Paire fue protagonista de un llamativo suceso.

Cuando iba perdiendo 6-0 y 4-2, antes de anunciar su retiro, los asistentes del partido pudieron evidenciar que el tenista francés comenzó a regalar puntos cuando estaba perdiendo 0-3 contra el español en el primer set.

De hecho, en los videos que circulan por redes, se ven varios errores que parecían sencillos de devolver para un deportista de su nivel.

Sin embargo, las controversiales jugadas no pararon allí, ya que durante el 4-0 el francés, de 34 años, se rehusó a correr una pelota de Martínez, mismo juego en el que lanzó una bola fuera de la cancha.

En el quinto game, del primer set, los asistentes del encuentro tuvieron que presenciar cómo Paire no ponía resistencia a ninguno de los disparos que le hacía el español para terminar la primera manga con un resultado de 0-6.

Todo parecía indicar que en el segundo set todo iba a volver a la normalidad cuando logró ganar dos games, justo cuando el español pudo ponerse 4-2.

No obstante, no estuvo ni cerca de mejorar, pues el actual 123 del ranking mundial de ATP decidió retirarse y no terminar el encuentro, decisión que le dejó como resultado su eliminación del torneo en la primera ronda.

Sus acciones en la cancha tuvieron gran repercusión a nivel mundial en las diferentes redes sociales, en donde algunos internautas lo acusaron de haber tenido comportamientos “antideportivos”, mientras que otros expresaron su decepción.

Ante esto, el francés tomó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que puso en alerta al mundo del tenis.

Desde su cuenta de Instagram, Paire publicó una foto en la que se le ve en cuclillas, agarrándose la cabeza con sus dos manos en medio de una cancha de tenis y al lado suyo hay una raqueta y una pelota de tenis.

El mensaje que acompaño la imagen dice: “un poco más complicado, no me siento bien de la cabeza ahora mismo cuando vuelvo a una cancha de tenis. Sucede, es mi turno de encontrar soluciones para volver a divertirme”.

Todo esto se da luego de un tiempo en el que el tenista no ha sido visto dando su mejor rendimiento en la cancha, ya que desde hace unos meses viene demostrando un desempeño irregular al no conseguir victorias consecutivas.

De hecho, en una entrevista de octubre de 2022, el francés aclaró que ha hecho cambios en su vida para poder mejorar su carrera.

En su diálogo con el medio local Ouest France, Paire señaló que “he tirado por la borda dos años de mi carrera deportiva y asumo que, para recuperarlos, necesito cambiar muchas cosas y sumar muchos triunfos como este”.

“El público francés tiene muchas expectativas en torno a mí y eso me genera un extra de presión. No tenía la mente en la disposición necesaria para competir”, añadió.

Benoit Paire lleva cerca de dos meses sin ganar partidos de manera consecutiva, ya que en ese lapso ha perdido los Challenger de: Genoa, Bad Waltersdorf, Orleans y Alicante, sumándole ahora el de Málaga.