Polémico gol de Chile mientras arquero boliviano está lesionado abrió el debate sobre el ‘fair play’ en el fútbol

Este martes, la selección de Chile, que se encuentra penúltima en la tabla de posiciones, se enfrentó a una imparable Bolivia que venía de golear a Venezuela en El Alto y arribó al Estadio Nacional para enfrentar la fecha 9 de las clasificatorias sudamericanas.

El encuentro no empezó bien para los locales, quienes en el minuto 13 vieron cómo los visitantes abrían el marcado con el primer tanto del partido, obra del futbolista boliviano Carmelo Algarañaz.

Se esperaba que los locales buscarán el empate ante una Bolivia que mostró superioridad y jerarquía en los primeros minutos del tiempo, sin embargo, Chile logró conseguir su primer tanto del encuentro, pero con una polémica jugada que abre el debate del ‘fair play’.

En el minuto 39, el arquero de Bolivia, Carlos Lampe intentó salir jugando, pero se cayó y de inmediato levantó la mano, en ese momento el futbolista de ‘La roja’, Eduardo Vargas, le arrebató el balón y corrió hacia el arco convirtiendo el primero de Chile.

Mientras esto sucedía, Lampe permanecía en el piso alertando de una posible lesión, que tras la finalización del partido se confirmó que el guardameta sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles derecho.

Ante la situación, los futbolistas bolivianos le recriminaron a Vargas por no tener un gesto de “fair play (juego limpio)”, pero también increparon al árbitro del encuentro, quien pese a ver a Lampe en el piso no detuvo el partido, por lo que el gol de Vargas fue validado.

Este gol ha abierto el debate del ‘fair play’, ya que muchos dicen que no existe una regla en la que se especifique que en unas circunstancias como estás se debe detener el partido.

Esto porque Vargas nunca fue a disputar el balón, sino que simplemente lo capturó cuando Lampe se cayó por su lesión.

Varios internautas han criticado la situación, asegurando que el chileno debió tener consideración por su rival, que evidentemente se estaba quejando de una lesión.

“¿Cuándo carajos esa selección ha tenido ‘fair play’?”, “Chile nunca tuvo códigos”, “Vargas jugando a traición”, “Todo se paga”, “Ese es una cagada”, “No debería valer ese gol”, “Y por eso ganó Bolivia”, y “Un poquito de ‘fair play’ no le caería mal a Chile”, son algunos de los comentarios.

Este incidente hizo que muchos recordaran al ocurrido en el torneo Apertura 2019, en el partido entre Tigres vs. Veracruz, cuando en medio del encuentro los jugadores de Veracruz se negaron a moverse como forma de protesta por falta de pagos de Fidel Kuri, dueño del club.

Todos los jugadores de los ‘Tiburones Rojos’ se quedaron estáticos en el campo de juego, sin embargo, el futbolista de Tigres, Andre-Pierre Gignac, tomó la pelota y desde mitad de cancha metió un polémico gol.

Gignac fue duramente criticado por este comportamiento “anti-fair play” y años después confesó que ese gol fue “una mancha en mi carrera”.

“Después marqué a la Federación y les dije que me quitaran el gol y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido. La verdad fue un desmadre ese partido, perdón por mis palabras, no quiero que me recuerden así”, expresó.